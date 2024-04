Weltmeister Alvaro Bautista gesteht: WSBK-Siege im Vorjahr waren zu einfach

Mit 27 Siegen aus 36 Rennen hat Ducati-Pilot Alvaro Bautista der WSBK-Saison 2023 seinen Stempel aufgedrückt. Bautista dominierte die Saison und gewann die finalen acht Rennen, auch wenn Herausforderer Toprak Razgatlioglu mit seiner Yamaha R1 bis zum Ende hart kämpfte. Rückblickend gesteht Bautista, dass die Siege im Vorjahr zu einfach waren.

In diesem Jahr muss der Titelverteidiger deutlich härter kämpfen. Obwohl die WSBK-Saison 2024 auf zwei seiner absoluten Paradestrecken startete, gelang Bautista bisher nur ein Sieg aus sechs Rennen. Phillip Island und Barcelona waren im Vorjahr absolutes Bautista-Land. Der Spanier gewann damals alle sechs Rennen in teilweise dominanter Form.

Doch in diesem Jahr musste Bautista bis zum sechsten Rennen warten, um endlich ganz oben zu stehen. Nach dem Sieg beim Heimspiel in Barcelona war die Erleichterung groß. "Mir war bereits klar, dass es in diesem Jahr schwierig werden wird. Ich rechnete damit, dass es schwieriger wird als in anderen Jahren", bemerkt Bautista nach seinem Erfolg in Katalonien.

Andere Herangehensweise: Weniger Risiko für konstante Punkte

Anstatt spielerisch von Sieg zu Sieg zu fahren, muss Bautista in diesem Jahr auch die Meisterschaft im Hinterkopf behalten. Zweite oder dritte Plätze bringen wertvolle Punkte beim Kampf um den dritten WSBK-Titel.

"In diesem Jahr müssen wir uns darauf konzentrieren, bei allen Bedingungen das Maximum herauszuholen", erklärt Bautista. "Es spielt keine Rolle, ob der Sieg, ein zweiter Platz oder ein dritter Platz das jeweilige Maximum ist. In diesem Jahr sind sehr viele Fahrer schnell und deshalb gibt es eine lange Liste an potenziellen Siegern."

Alvaro Bautista empfindet größere Wertschätzung für Siege als im Vorjahr

Die Seriensiege im vergangenen Jahr haben Bautista etwas abgestumpft. Es wurde zur Gewohnheit, schlussendlich auf die oberste Stufe zu steigen. Ganz anders in diesem Jahr. Nach dem Sieg in Barcelona spürte man, wie erleichtert Bautista ist und was ihm dieser Sieg bedeutet.

Alvaro Bautista gewann in der WSBK-Saison 2024 bisher nur ein Rennen Foto: Motorsport Images

Alvaro Bautista kam im ersten Saisonrennen zu Sturz und verlor wichtige Punkte Foto: WorldSBK.com

Der Champion ist WM-Zweiter, obwohl noch nicht alles nach Plan läuft

Dank des erfolgreichen Heimspiels in Barcelona verbesserte sich Bautista in der Meisterschaft und kletterte bis auf die zweite Position vor. Zu Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega, der aktuell WM-Führender ist, fehlten Bautista nur zwölf Punkte.

Ducati-Duo an der Spitze: Alvaro Bautista und Teamkollege Nicolo Bulega liegen aktuell vorn Foto: Ducati

In Barcelona probierte Bautista viele verschiedene Abstimmungen. Er erhofft sich, dass Ducati die Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Event nutzt, um die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit das Gefühl wieder so gut wird wie im Vorjahr, als er von Sieg zu Sieg fuhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.