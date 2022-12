Weltverband FIM ehrt Yamaha für die Nachwuchsarbeit im Motorrad-Rennsport

Audio-Player laden

Yamaha hat bei den FIM-Awards eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit im Motorrad-Rennsport erhalten. Bei der Veranstaltung in Rimini (Italien) nahm Yamaha-Europa-Chef Eric de Seynes den Preis entgegen.

Das Yamaha-bLU-cRU-Programm leistet einen wichtigen Beitrag bei der Förderung junger Talente. Yamaha schafft auf nationaler und auf internationaler Ebene Möglichkeiten für junge Fahrer und hilft beim Aufstieg in höhere Klassen. In diesem Jahr nahmen mehr als 400 junge Fahrer und Fahrerinnen am bLU-cRU-Programm teil.

"Zunächst möchte ich Herrn Jorge Viegas und der FIM dafür danken, dass sie unser bLU-cRU-Programm mit dem prestigeträchtigen Award for the Future gewürdigt haben", kommentiert Yamaha-Europa-Chef Eric de Seynes.

Yamaha-Europa-Chef Eric de Seynes nahm den Preis entgegen Foto: Yamaha

Mehr als 400 junge Talente nahmen in diesem Jahr am Yamaha-bLU-cRU-Programm teil Foto: Yamaha

"Dies ist die Philosophie der bLU-cRU. Und es ist dieser Ansatz, der es Weltmeistern wie Maxime Renaux und Alvaro Diaz ermöglicht hat, ihr volles Potenzial innerhalb der Yamaha-Rennsport-Familie auszuschöpfen", bemerkt der Yamaha-Europa-Chef.

