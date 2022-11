Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Alvaro Bautista

Audio-Player laden

Liebe Freunde der Superbike-WM,

Sie haben es sicher mitbekommen: Ducati feierte dank Alvaro Bautista den ersten Titel seit Carlos Checas Erfolg in der Saison 2011. Eine elf Jahre lange Durststrecke in der Superbike-WM ging gestern zu Ende. Deshalb geht es in der heutigen Kolumne ausnahmsweise um den Sieger des Wochenendes und nicht um den Verlierer.

In seiner vierten WSBK-Saison gelang Bautista das, was 2019 bereits greifbar war. Möglich wurde dieser Erfolg, weil er sich im Gegensatz zu seiner Debütsaison bei den Superbikes deutlich weniger Fehler erlaubte. Und weil er seine Stärken so gut nutzte, dass sich ein Teil seiner Gegner verzweifelt neue Regeln wünscht, um mithalten zu können.

Alvaro Bautista und die Ducati Panigale V4R bilden eine perfekte Kombination Foto: Ducati

Nervöse Momente vor dem Start des zweiten Rennens

Bautista gestand nach seinem vorzeitigen Titelgewinn, dass er vor dem Rennen erstmals an die Meisterschaft dachte zur Reaktion des neuen Champions. Diese Gedanken konnte er bei den Rennen zuvor ausblenden.

Der WM-Leader ging angespannt ins Rennen. Als er die Führung übernahm, konnte er sich nicht mehr so gut konzentrieren. Doch Platz zwei war mehr als ausreichend, um Toprak Razgatlioglu zu entthronen.

Große Erleichterung: Alvaro Bautista ist der Titel nicht mehr zu nehmen Foto: Motorsport Images

Ducati nutzte die WM-Chancen nicht konsequent

Doch die Durststrecke der Italiener hätte nicht so lange dauern müssen. Chaz Davies war in der Saison 2016 sehr gut aufgelegt und gewann mehr Rennen als alle anderen Fahrer. Mit etwas mehr Konstanz hätte Davies sicher den Titel holen können. Doch in den beiden finalen Jahren mit der V2-Panigale fiel es nicht mehr so leicht, die Kawasaki-Dominanz zu brechen.

Chaz Davies zog gegen Jonathan Rea am Ende immer den Kürzeren Foto: Ducati

Der Wechsel zum V4-Konzept zahlt sich für Ducati aus

Der riskante Schritt zum V4-Motor sollte sich als richtig erweisen. In der vierten Saison mit der Panigale V4R gelang der lang ersehnte WM-Erfolg, nachdem Ducati drei Jahre lang um den Titel kämpfte

Alvaro Bautista bescherte Ducati den ersten Titel mit dem V4-Bike Foto: Ducati

Die Kombination aus Bautista und der Ducati Panigale V4R ist etwas wirklich Besonderes. Selten in der Geschichte des Motorradsports gab es eine so magische Verbindung. Die Leichtigkeit, mit der Bautista Rennen gewinnen konnte, erinnert mich ein bisschen an die Glanzzeiten von Jorge Lorenzo, als dieser perfekt mit der Yamaha M1 harmonierte.

Verzweiflungstat oder genialer Schachzug?

Ehrlich gesagt war ich vor der Saison 2022 etwas skeptisch, was die Ducati-Performance und die Erwartungen für die neue Saison angeht. Technisch gab es von 2021 zu 2022 keine großen Änderungen. Scott Redding hatte sich zwei Jahre lang vergeblich abgemüht und im WM-Kampf immer den Kürzeren gezogen.

Scott Redding wurde bei Ducati aussortiert und musste für Alvaro Bautista Platz machen Foto: Ducati

Die Rückkehr von Bautista war für mich eine Art Verzweiflungstat. Ducati holte den ältesten Fahrer des gesamten WSBK-Feldes zurück ins Werksteam. Einen Fahrer, der bei Honda zwei Jahre lang nicht viel besser war als sein Teamkollege und kein Rennen gewinnen konnte. Ich war skeptisch, ob Bautista das Selbstvertrauen hatte, das ihm zu Beginn der Saison 2019 zu so vielen Siegen führte.

Alvaro Bautista gewann bereits beim Saisonauftakt in Aragon zwei Rennen Foto: Ducati

Ducati ruht sich nicht auf den Erfolgen aus

Am kommenden Wochenende kann Bautista ohne Druck fahren und versuchen, die Saison mit Siegen auf Phillip Island abzuschließen. Doch mit einem Auge schaut er sicher bereits auf die kommende Saison. Ducati wird in der Saison 2023 mit einer überarbeiteten Panigale V4R antreten. Nach vier Jahren gibt es ein neues Homologationsmodell.

Ducati Panigale V4R: Die 2023er-Version hat bereits in der Serie über 240 PS Foto: Ducati

Ducati legt bei der Leistung noch einmal nach. Bereits beim Serienmodell ist von mehr als 240 PS die Rede. Droht der Superbike-WM erneut die Dominanz eines Fahrers und eines Herstellers? Die Vorzeichen dafür stehen gut. Oder besser gesagt schlecht, wenn man sich spannenden Rennsport wünscht.

Droht Langeweile in der Superbike-WM?

Sollte das kombinierte Mindestgewicht oder eine andere Art der Bestrafung erfolgen, dann hat das sicher einen unschönen Beigeschmack. Es ist kein schönes Signal, diejenigen einzubremsen, die besser arbeiten als ihre Gegner. Warum legen Kawasaki und Yamaha keine besseren Bikes nach? Die Fahrer haben zweifellos WM-Niveau, kämpfen aber je nach Strecke mit stumpfen Waffen.

Alvaro Bautista belohnte Ducati für das Vertrauen Foto: Motorsport Images

Sehen Sie das auch so? Teilen Sie mir Ihre Meinung auf Facebook unter "Sebastian Fränzschky - Motorsport-Journalist" mit. Dort gibt es meine Texte, Insiderinfos, Meinungen und Einschätzungen zu aktuellen Themen. Und natürlich die Möglichkeit, diese Kolumne zu diskutieren!

Sportliche Grüße,

Sebastian Fränzschky

Mit Bildmaterial von Ducati.