Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Alvaro Bautista

Liebe Freunde der Superbike-WM,

die WSBK-Saison 2023 ist Geschichte. Die Superbike-WM hat uns erneut fantastischen und authentischen Rennsport geboten. Fahrer mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Motorräder mit verschiedenen Konzepten und entsprechenden Vor- und Nachteilen und das alles auf tollen Rennstrecken, von denen einige richtig Oldschool sind: Für mich ist die WSBK weiterhin die unterhaltsamste Rennserie der Welt.

Bereits am Samstag stellte Alvaro Bautista mit dem Sieg im ersten Rennen die Titelverteidigung sicher und ist somit der alte und neue Weltmeister. Am Sonntagnachmittag lieferten uns der Champion und Herausforderer Toprak Razgatlioglu noch einmal ein episches Duell, bei dem es genau genommen keinen Verlierer gab.

Nach einer Titelentscheidung erhält bei uns traditionell der neue Champion die Hauptrolle in der Montags-Kolumne. Ich bin mir sicher, dass Bautista zusammen mit dem Aruba-Team ordentlich gefeiert hat. In der nun abgelaufenen Saison erlebte Ducati mit Bautista einige Höhen und Tiefen. Nach dem Saisonfinale war die Erleichterung bei allen Beteiligten sicher groß.

Erstmals kann Bautista einen WM-Titel mit seiner Familie feiern

Vor knapp 40.000 Fans holte sich Bautista am Samstagnachmittag seinen dritten WM-Titel. Seine beiden ersten Titel (2006: 125er-WM, 2022: WSBK) stellte Bautista bei Überseerennen sicher. Dass er dieses Mal vor den heimischen Fans in Andalusien und mit seiner Familie und seinen Freunden feiern konnte, machte das Erlebnis noch spezieller.

Die Top 3 der WSBK 2023: Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista und Jonathan Rea Foto: WorldSBK.com

Mit drei Siegen beim Saisonfinale in Jerez stellte Bautista ein weiteres Mal seine Klasse unter Beweis. Zusammen mit der V4-Ducati bildet Bautista eine dermaßen stimmige Verbindung, dass selbst ein Ausnahmekönner wie Toprak Razgatlioglu ständig über seinem Limit agieren muss, um überhaupt den Ansatz einer Chance zu haben. Man sollte aber nicht den Fehler mache, Bautistas Beitrag zum Erfolg zu unterschätzen.

Mentale Stärke: Alvaro Bautista reagiert mit Stärke auf Rückschläge

Mit seinen Seriensiegen zu Saisonbeginn stellte Bautista klar, dass der Titel in diesem Jahr nur über ihn geht. Im Sommer erlebte der Spanier dann einige Rückschläge. Es war beeindruckend, wie er diese mental verarbeitet hat und mit großem Selbstvertrauen weitermachte. Das war ein komplett anderer Bautista als in der WSBK-Saison 2019.

Alvaro Bautista meldete sich nach Stürzen oder Defekten immer wieder mit Siegen zurück Foto: WorldSBK.com

Auch die leidigen Anpassungen der Balance of Performance brachten Bautista nicht vom Kurs ab. Die Drehzahl der Ducati Panigale V4R wurde im Laufe der Saison gleich mehrfach nach unten korrigiert, doch Bautista ließ sich davon nicht beirren und reagierte in den Medienrunden oft mit Witzen auf diese Regeländerungen.

Im kommenden Jahr erhält Ducati die ursprüngliche Drehzahl zurück, muss dafür aber an Bautistas Motorrad einige Kilogramm Zusatzgewicht unterbringen. Die Einführung des "kombinierten Mindestgewichts" ist eine weitere Reaktion auf Bautistas Dominanz in der seriennahen Meisterschaft.

Große Risikobereitschaft trotz komfortabler WM-Führung

Überrascht war ich in diesem Jahr, wie viel Risiko Bautista immer wieder einging, um Razgatlioglus Angriffe abzuwehren. Obwohl Bautista die gesamte Saison über einen mehr als komfortablen Vorsprung hatte, wollte er sich nicht mit zweiten Plätzen zufriedengeben.

Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista sorgten für großartige Unterhaltung Foto: Yamaha

Nein, er fügte seinem Herausforderer einige schmerzvolle Niederlagen zu. Das zeigt, wie groß das Selbstvertrauen des Titelverteidigers war. Selbst nach der WM-Entscheidung kämpfte Bautista mit großem Einsatz, um weitere Siege zu feiern. Mit Erfolg.

Ducati verbessert die V4R, aber nur Alvaro Bautista gewinnt in Serie

Ducati konnte von 2022 zu 2023 definitiv einen weiteren Schritt machen. Das neue Homologationsmodell hatte ohne Zweifel mehr Potenzial als die WM-Maschine aus dem Vorjahr. Selbst auf den bisherigen Angststrecken konnte Bautista in diesem Jahr Rennen gewinnen.

Die Ducati Panigale V4R ist das wohl beste Motorrad im Feld der WSBK Foto: Ducati

Doch ohne Bautista wäre Ducati nicht Weltmeister geworden. Die zweitbeste Ducati landete lediglich auf der fünften Position der Meisterschaft. Während Bautista bei 27 Rennen triumphierte, gelang Teamkollege Michael Rinaldi lediglich ein Laufsieg. Bautista hat wie kein anderer Fahrer verstanden, wie er die Panigale V4R nutzen muss, um das Maximum herauszuholen.

Ducati gewinnt in der MotoGP und WSBK alles, was es zu gewinnen gibt

Mit den Titeln in der Fahrer-, Hersteller- und Teamwertung hat Ducati in der WSBK-Saison 2023 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Auch der beste Independent-Fahrer (Motocorsa-Pilot Axel Bassani) saß auf einer Ducati Panigale V4R.

Ducati gewann in der WSBK die Fahrer-, Hersteller- und Teamwertung Foto: Ducati

In der MotoGP konnte Ducati bereits viele Rennen vor dem Ende der Saison die Hersteller-WM sicherstellen. Die beiden anderen Titel sind nur noch Formsache. In Zukunft widmet sich Ducati dem Offroad-Sport und möchte sich mit dem Desmodromik-System auch im Motocross durchsetzen. KTM kann sich schon mal warm anziehen.

Toprak Razgatlioglu versucht das Unmögliche möglich zu machen

Man muss an dieser Stelle aber auch Toprak Razgatlioglu zu einer sehr starken Saison gratulieren. Absolut fasziniert bin ich, wie selten Razgatlioglu stürzt, obwohl er teilweise eine komplette Renndistanz über dem Limit absolviert. Das ist ganz groß, was der Türke mit der Werks-Yamaha geleistet hat.

Toprak Razgatlioglu holte aus seiner Yamaha R1 alles heraus Foto: Yamaha

Als Bautista zu Saisonbeginn von Sieg zu Sieg fuhr, grübelte ich, bei welchem Rennen er die Titelverteidigung sicherstellt. Ich vermutete, dass das beim Heimspiel in Aragon passieren könnte. Dass die WM bis zum vorletzten Renntag des Jahres offen blieb, ist einzig und allein dem Kampfwillen von Razgatlioglu zu verdanken.

WSBK 2024: Wer wird Alvaro Bautistas größter Gegner sein?

Die große Frage, die ich mir stelle: Wer wird in der WSBK-Saison 2024 der größte Herausforderer des Weltmeisters sein? Kann Razgatlioglu bei BMW dort weitermachen, wo er mit Yamaha aufgehört hat? Oder findet Jonathan Rea nach dem Wechsel von Kawasaki zu Yamaha zu alter Stärke? Oder wird Alvaro Bautista sogar von einem seiner Ducati-Markenkollegen vom Thron gestoßen?

Ende Februar startet die Superbike-WM in die Saison 2024 Foto: Ducati

Auch wenn die Saison 2023 erst gestern beendet wurde, freue ich mich schon wieder auf die nächsten Rennen. Ich hoffe, Sie teilen diese Vorfreude mit mir. Unter uns: Bis zum ersten Rennen der neuen Saison am 24. Februar müssen wir "nur" noch 117 Mal schlafen.

Sportliche Grüße,

Sebastian Fränzschky

