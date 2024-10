Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Marc Bongers (BMW)

Liebe Freunde der Superbike-WM,

die Saison 2024 ist Geschichte. Und was für eine Reise es war! Erneut haben die Beteiligten spannenden Motorsport geboten und für grandiose Unterhaltung und große Emotionen gesorgt. BMW jubelte beim Saisonfinale über den ersten WSBK-Titel der Unternehmensgeschichte und war zusammen mit Toprak Razgatlioglu der große Gewinner.

Natürlich hat die Saison auch viele Verlierer produziert. Ich denke da in erster Linie an Ex-Champion Alvaro Bautista, der nach der dominanten Saison 2023 nur sich selbst schlagen konnte. Und das tat er dann auch ziemlich regelmäßig.

Titelverteidiger Alvaro Bautista machte viele Fehler und wurde nur WM-Dritter Foto: WorldSBK.com

Zu Saisonbeginn drehte sich bei Bautista noch alles um die zusätzlichen Kilos, die er auf Grund des kombinierten Mindestgewichts mitschleppen musste. Doch nach einigen Events rückte das Thema aus dem Fokus.

Die in diesem Ausmaß unerwartete Schlagkraft von BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu sowie Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega brachten Bautista vom Kurs ab. Der Champion ließ große Chancen aus und blamierte sich regelmäßig in den Qualifyings.

Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega machten die WM unter sich aus Foto: WorldSBK.com

Beim Thema Verlierer denke ich aber auch an Yamaha und Jonathan Rea. Bei den Herstellern rutschte Yamaha von P2 auf P4 ab. Ohne Toprak Razgatlioglu waren die Weltmeister von 2021 teilweise komplett chancenlos. Vor allem die nicht besonders leistungsstarken R1-Motoren, die dafür auch noch ziemlich unzuverlässig waren, warfen die Yamaha-Piloten weit zurück.

Erste Saison ohne Sieg: Jonathan Rea hatte sich seine Yamaha-Debütsaison anders vorgestellt Foto: Yamaha

Rea erlebte die schwierigste Saison seiner WSBK-Karriere. Erstmals seit seinem Debüt in der seriennahen Meisterschaft konnte Rea im Laufe der Saison kein Rennen gewinnen. Er beendete das Jahr noch hinter den beiden Werks-Hondas auf P13 und war damit nur drittbester Yamaha-Pilot.

Der steinige Weg von BMW an die Spitze der Superbike-WM

Doch heute soll es ausnahmsweise mal nicht um den Verlierer des zurückliegenden Wochenendes gehen. Traditionsgemäß schwenken wir nach einer Titelentscheidung um und legen den Fokus auf den Gewinner. Und da muss ich nicht lange überlegen: Die Hauptrolle in der heutigen Kolumne übernimmt BMW-Sportdirektor Marc Bongers.

Marc Bongers ernetete zusammen mit Toprak Razgatlioglu die Früchte der harten Arbeit Foto: BMW Motorrad

Sechs Jahre lang mühte sich Bongers mit seiner Mannschaft ab und musste viele Rückschläge verkraften. Nach einer durchaus positiven BMW-Comeback-Saison 2019 geriet das Projekt in der Corona-Saison 2020 vom Kurs ab. BMW war das Schlusslicht der fünf Hersteller und Ex-Champion Tom Sykes beendete seine zweite Saison in Weiß/Rot/Blau auf einem enttäuschenden zwölften Rang.

BMW erlebte zu Beginn des WSBK-Projekts einige schwierige Momente Foto: Motorsport Images

Was war los? Obwohl BMW im Zweijahres-Takt neue Homologations-Modelle präsentierte, wirkte es so, als ob der Hersteller nicht zu 100 Prozent hinter dem Projekt steht. Oder vielleicht hat man die Superbike-WM auch nur unterschätzt?

BMW präsentierte für die WSBK 2021 die erste M-Version Foto: BMW Motorrad

Mein Eindruck war, dass sich das Rennteam stark bemühte, aus München aber nicht die nötige Rückendeckung erhielt. Ich wurde ständig gefragt, was bei BMW los ist und warum die in den Stock-Klassen so erfolgreiche S1000RR/M1000RR in der Superbike-WM hinterherfährt. Die Prozesse wirkten träge, es wurde zu lange an Neuerungen gearbeitet. Zudem kam man an den Rennwochenenden schnell vom richtigen Weg ab.

Mit Scott Redding kam das BMW-Projekt weiter vom Kurs ab Foto: Motorsport Images

Die ausbleibenden Erfolge waren sicher nicht nur auf das löchrige Commitment zurückzuführen. BMW holte Scott Redding ins Team und versprach sich vom Vizeweltmeister der Saison 2020 große Taten. Doch mit Redding kam das Projekt noch weiter vom Kurs ab. Die vielen schweren Verletzungen von Michael van der Mark machten das Chaos perfekt.

Now or never: Es ging ein Ruck durch das WSBK-Projekt

Deshalb kann ich verstehen, dass viele die Nase rümpften, als Toprak Razgatlioglu im Mai 2023 bei BMW unterschrieb. Vom "Ende seiner Karriere" war die Rede. So düster habe ich das ehrlich gesagt nicht gesehen, auch wenn BMW zu diesem Zeitpunkt in der Hersteller-WM hinter Ducati, Yamaha, Kawasaki und Honda lag und somit das Schlusslicht war. Es ging darum, die vorhandenen Zutaten zusammenzubringen. Und das hat BMW hinbekommen.

Toprak Razgatlioglu hinterließ bereits bei den ersten Tests einen sehr starken Eindruck Foto: BMW Motorrad

Mit der Verpflichtung von Razgatlioglu ging ein Ruck durch das gesamte Projekt. BMW war sich sicher bewusst, dass die Zukunft des Projekts in Gefahr gerät, sollte man auch mit Razgatlioglu keine Erfolge feiern. Hinter den Kulissen wurde eifrig daran gearbeitet, eine neue Struktur zu etablieren, damit der talentierte Neuzugang die idealen Voraussetzungen vorfindet, um sein Können in Pokale umzuwandeln.

WSBK Barcelona 2024: Toprak Razgatlioglu holt seine ersten Siege als BMW-Pilot Foto: Motorsport Images

Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass BMW in der Superbike-WM erfolgreich sein möchte und dafür alles unternimmt. Spätestens im März 2024 dürfte dem letzten Kritiker klar geworden sein, dass BMW bereits im ersten Jahr mit Razgatlioglu um die WM kämpfen kann, als er auf Alvaro Bautistas Paradestrecke in Barcelona zwei Siege feierte.

BMW ist Weltmeister: Große Emotionen bei Marc Bongers

Und jetzt sind wir hier, sieben Monate später trägt Razgatlioglu wie in Indonesien 2021 eine goldene Lederkombi und präsentiert stolz die Startnummer 1 des Champions. Marc Bongers und seine Mannschaft sind am Ziel angekommen. Der Weg war phasenweise extrem steinig, umso emotionaler waren die Reaktionen.

Toprak Razgatlioglu wird in der WSBK 2025 mit der Startnummer 1 antreten Foto: BMW Motorrad

Über die Jahre führte ich zahlreiche Interviews mit Marc Bongers. Dabei wirkte der sympathische Niederländer immer sehr souverän, charmant und auch witzig, selbst wenn er oft keine guten Nachrichten verkünden konnte.

Marc Bongers fiel eine tonnenschwere Last von den Schultern Foto: Motorsport Images

Ich muss gestehen, dass ich mehr als gerührt war, als Bongers den Kampf gegen die eigenen Tränen beim Weltmeister-Interview am Samstag verlor und sich den Emotionen hingeben musste. Diese Szene verdeutlichte, welche Last von seinen Schultern fiel und welche Bedeutung dieser Erfolg für ihn und sein Team hatte. Bongers wurde über die Jahre regelmäßig mit Kritik konfrontiert und musste persönlich zurückstecken. Der WM-Titel ist die Belohnung für die vielen Momente, in denen es hart war.

Der Vertrag von Toprak Razgatlioglu läuft im kommenden Jahr aus ...

Bei der vielen Feierei darf man aber auch nicht vergessen, dass Toprak Razgatlioglu für BMW zu einem wichtigen Puzzlestück geworden ist. Im kommenden Jahr wird das türkische Ausnahmetalent versuchen, die WSBK-Krone zu verteidigen. Doch wie geht es dann weiter?

BMW-Dreamteam: Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu Foto: BMW Motorrad

Manager Kenan Sofuoglu kündigte bereits an, dass man offen ist, noch einmal zu wechseln. Ob die MotoGP noch ein Thema ist, darf man mit Blick auf Razgatlioglus Alter hinterfragen. Bei einem Wechsel in der Saison 2026 wäre er bereits 29 Jahre alt. Das in Kombination mit dem fehlenden Wissen im Grand-Prix-Sport ist für jeden Hersteller ein Risiko. Andererseits gehört er vom reinen Talent ohne Frage in die Königsklasse.

Sollte Razgatlioglu seine Karriere in der Superbike-WM fortsetzen, dann haben Jonathan Reas Rekorde eine gewisse Motivation. Wie wichtig Razgatlioglu Statistiken sind, sah man in diesem Jahr, als er auf der Jagd nach einem neuen Rekord von Seriensiegen war.

Bei Honda hat man bereits die Fühler nach Razgatlioglu ausgestreckt. Dass Razgatlioglu und Manager Sofuoglu nicht vor mutigen Entscheidungen zurückschrecken, wurde in der jüngeren Vergangenheit eindrucksvoll belegt.

WSBK 2026: Honda hat Interesse an Toprak Razgatlioglu Foto: Honda

Wer war der große Gewinner und Verlierer der Superbike-WM 2024? Teilt mir eure Meinung auf Facebook unter "Sebastian Fränzschky - Motorsport-Journalist" mit. Dort gibt es meine Texte, Insiderinfos, Meinungen und Einschätzungen zu aktuellen Themen. Und natürlich die Möglichkeit, diese Kolumne zu diskutieren!

Sportliche Grüße,

Sebastian Fränzschky