Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Jonathan Rea

es kommt nicht allzu oft vor, dass Rekord-Champion Jonathan Rea an einem WSBK-Wochenende 34 Punkte auf seinen größten WM-Gegner einbüßt. Bei der Superbike-Premiere im Autodrom Most allerdings hatte Rea stark zu kämpfen und verlor in allen drei Rennen Punkte auf Toprak Razgatlioglu und Scott Redding. Yamaha und Ducati waren in Tschechien klar stärker als Kawasaki.

Nicht nur auf Grund der körperlichen Wehwehchen nach dem zweiten Sturz in Lauf eins dürfte Rea keine gute Nacht gehabt haben. Ihm sind sicher einige sorgenvolle Gedanken durch den Kopf geschossen, wie es bei den kommenden Rennen weitergeht.

Sein WM-Vorsprung schmolz in Most auf mickrige drei Punkte. Und dann ist da noch die Gewissheit, dass die aktuelle Kawasaki am absoluten Limit ist. All das führt dazu, dass Rea in der heutigen Kolumne die Hauptrolle übernehmen darf.

Kawasaki in der Superbike-WM nur noch dritte Kraft

Yamaha ist für mich die Überraschung der Saison. Obwohl die Basis der aktuellen R1 bereits auf 2016 zurückgeht, überzeugte die Yamaha bei den bisherigen Events mit konstant starken Leistungen. Auf keiner der sechs Strecken gab es ernste Probleme. Bei Kawasaki und auch bei Ducati sieht das anders aus.

Jonathan Rea verlor in Most viele Punkte auf Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

Man muss sich nur die Ergebnisse der anderen Kawasaki-Piloten anschauen, um zu verstehen, dass die ZX-10RR nicht mehr das beste Bike im Feld ist. Dass Jonathan Rea immer wieder um Siege kämpfen kann, ist hauptsächlich auf das Können des sechsmaligen Weltmeisters zurückzuführen. Und auf die sensationelle Arbeit seiner Crew. Doch in Most reichte selbst das nicht aus.

Glück im Unglück: Keine ernsten Verletzungen

Zwei Stürze in Lauf eins, ein Ausritt durch den Notausgang im Superpole-Rennen und über zwölf Sekunden Rückstand in Lauf zwei: Rea ging im Autodrom Most an sein Limit und darüber hinaus. Beim zweiten Sturz am Samstag hätte sich der Brite auch mehr weh tun können, denn Kurve 20 ist nicht langsam und die Auslaufzone ist nicht besonders groß.

Jonathan Rea stürzte am Samstag gleich zwei Mal Foto: Motorsport Images

Glücklicherweise blieb es bei einigen Schrammen. Am Sonntag klagte Rea über Schmerzen im Rücken, als ich ihn nach Lauf zwei traf. Doch das war nicht der Grund für den großen Rückstand.

Welche Probleme der Champion mit seinem Arbeitsgerät hat

Viel mehr war er mit dem Fahrverhalten seiner Kawasaki unzufrieden. Besonders die Bodenwellen bereiteten der Kawasaki Probleme. Wir erinnern uns: Bereits in Donington kam Rea zu Sturz, als er mit dem Vorderrad über eine Bodenwelle fuhr.

Und da gibt es noch ein weiteres Problem: Während Yamaha und Ducati den weichen SCX-Reifen meist gut nutzen können, ist diese Option für Kawasaki oft problematisch. Zu Saisonbeginn, als Rea teilweise sehr dominant auftrat, argumentierte er, dass die Kawasaki auch ohne diesen Vorteil schnell genug ist und er das Risiko umgehen will.

Die Kawasaki ZX-10RR reagiert sensibel auf Bodenwellen und kann den SCX-Reifen nicht immer nutzen Foto: Motorsport Images

Doch mit dem klassischen Rennreifen war Rea in Most chancenlos. Zwölf Sekunden Rückstand auf Sieger Scott Redding. Das erinnerte schon beinahe an die Saison 2019, als Alvaro Bautista mit der damals brandneuen Ducati Panigale V4R ähnlich große Vorsprünge herausfahren konnte.

Spannender WM-Dreikampf zwischen Rea, Razgatlioglu und Redding

Natürlich wäre es dumm, Rea bereits abzuschreiben. Auch die Konkurrenten haben Schwächen. Toprak Razgatlioglu wirkte zuletzt sehr entschlossen, doch bei Regen hat er noch nicht Reas Niveau. Dafür verantwortlich ist ein schwerer Sturz vor vielen Jahren, wie der Türke in Most verriet.

Scott Redding konnte seinen Rückstand in Most auf 50 Punkte reduzieren und wirkte nach dem Sieg in Lauf zwei erlöst, doch die Ducati ist nicht auf allen Strecken schnell. Dennoch befindet sich Redding nach Most wieder im WM-Kampf.

WM-Dreikampf: Jonathan Rea vs. Toprak Razgatlioglu vs. Scott Redding Foto: Dominik Lack

Kawasaki vs. Yamaha vs. Ducati und Jonathan Rea vs. Toprak Razgatlioglu vs. Scott Redding: Ich freue mich auf einen Dreikampf der drei Hersteller und der drei Fahrer. Die Superbike-WM-Saison 2021 macht Spaß und mit Navarra steht ein weiteres Fragezeichen bevor.

