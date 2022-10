Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Jonathan Rea

Audio-Player laden

Liebe Freunde der Superbike-WM,

auch wenn Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea und die restlichen WSBK-Piloten in Portimao eine tolle Show boten, so stand das sportliche Geschehen klar im Schatten des tragischen Unfalls am Samstag im Rennen der 300er-Klasse (was passiert war).

Der Jubel der Sieger hielt sich in Grenzen, denn im Gedanken waren die Akteure bei Victor Steeman und dessen Familie. Auch ich möchte an dieser Stelle viel Kraft in Richtung des 22-jährigen Niederländers senden und hoffe, dass er diesen Kampf gewinnt.

Kommen wir zum Geschehen in der Superbike-WM und dem Verlierer des Wochenendes. Für Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea war Portimao die wohl beste Chance, um Alvaro Bautista viele Punkte abzunehmen, denn die Kurse bei den drei Überseerennen dürften der Ducati von Bautista deutlich besser liegen.

Razgatlioglu konnte dank der Siege im ersten Rennen und im Superpole-Rennens immerhin drei Punkte gutmachen, doch der Rückstand von Rea vergrößerte sich um 15 Zähler auf mittlerweile 82 Punkte.

Kawasaki ZX-10RR: Das Paket ist seit einem Jahr ausgereizt Foto: Motorsport Images

Sollte bei den Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien kein Wunder geschehen, dann wird Rea also nicht zum siebten Mal als Weltmeister gekrönt. Kawasaki steht mit dem Rücken zur Wand.

Und das bereits seit 2021, denn das bisher letzte kleine Update an der ZX-10RR war nicht ausreichend, um den Anschluss zu halten. Die jahrelangen Serien-Weltmeister von Kawasaki sind nur noch dritte Kraft.

Jonathan Rea seit 18 Rennen ohne Sieg

Noch nie seit seinem Wechsel zu Kawasaki in der Saison 2015 musste Rea so lange auf einen Sieg warten. Am 22. Mai triumphierte der Brite zum bisher letzten Mal. Bei den folgenden 18 Rennen musste sich der Rekord-Champion mit zweiten, dritten und teilweise sogar nur vierten Plätzen zufriedengeben.

Alvaro Bautista liegt bereits 82 Punkte vor Jonathan Rea Foto: Ducati

Portimao war viele Jahre die absolute Paradestrecke von Rea. Seit 2014 konnte er in jedem Jahr, in dem in Portimao gefahren wurde (2016 war Portimao nicht im WSBK-Kalender), mindestens ein Rennen gewinnen.

In diesem Jahr kämpfte Rea ab der Hälfte der regulären Renndistanz mit stumpfen Waffen und musste sich in allen drei Rennen mit Platz drei zufriedengeben. Mehr war einfach nicht drin, auch wenn der Rekord-Champion wie gewohnt hart kämpfte und nichts unversucht ließ.

Auf mich wirkt es so, als ob die Kawasaki ZX-10RR im direkten Vergleich mit der Ducati Panigale V4R und der Yamaha R1 keine offensichtliche Stärke mehr hat. Bereits beim offiziellen Vorsaison-Test in Aragon konfrontierte ich Rea mit diesem Eindruck und fragte ihn, wie er die Situation sieht.

Toprak Razgatlioglu sammelte in Portimao 57 Punkte, Jonathan Rea nur 39 Foto: Motorsport Images

Seine Reaktion war ein Schulterzucken, kombiniert mit einem Lachen und der Aussage: "Das wird sich noch zeigen." Nach drei Vierteln der Saison hat sich bewahrheitet, dass Kawasaki nur noch dritte Kraft ist.

Die Erfolge zu Saisonbeginn kaschierten diese Tatsache, waren aber auf das ausgereifte Paket, die Layouts der Strecken und die niedrigen Temperaturen zurückzuführen. Das alles spielte Kawasaki in die Karten, während Ducati und Yamaha im April und im Mai noch nicht perfekt aufgestellt waren. Doch ab Juni wendete sich das Blatt.

Legt Kawasaki nach und präsentiert eine neue ZX-10RR?

Wenn Kawasaki im kommenden Jahr wieder um den Titel kämpfen möchte, dann muss das technische Paket nachgeschärft werden, denn bereits vor einem Jahr war ziemlich klar, dass die aktuelle ZX-10RR ausgereizt ist.

Ich erinnere mich an ein langes und aufschlussreiches Gespräch mit Pere Riba (Jonathan Reas Crewchief) vor einem Jahr im Fahrerlager von Portimao. Der Spanier, der Rea zu sechs Titeln in Folge geführt hat, sagte bereits damals eindeutig, dass man aus dem vorhandenen Paket nicht mehr herausholen kann und nahm Kawasaki in Zugzwang.

Jonathan Rea steigerte zuletzt den Druck auf Kawasaki und fordert mehr Leistung Foto: Motorsport Images

Auch Rea wiederholte zuletzt immer wieder seine Forderung an Kawasaki, technisch nachzulegen. Die große Frage lautet: Legt Kawasaki mit einem neuen Modell nach und erleichtert Rea und seiner Crew damit die Arbeit?

Diesbezüglich bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Kawasaki in den aktuellen Zeiten in ein neues Superbike investiert. Die ZX-10RR war in den zurückliegenden Jahren kein großer Verkaufsschlager.

Aus Japan sah man zuletzt kaum Innovationen. Das Segment der Sportmotorräder scheint im Moment nicht die größte Priorität der japanischen Hersteller zu sein. Sollte Kawasaki ein komplett neues Modell zeigen, dann wäre das für mich schon ziemlich überraschend. Ich erwarte maximal Detailänderungen.

Ducati schärft die Panigale V4R nach

Nur werden Detailupdates wohl nicht reichen, um die Lücke zu Ducati und Bautista zu schließen. Denn klar ist, dass Ducati nach vier Jahren mit der Panigale V4R ein neues Homologationsmodell nachlegen wird.

Eigentlich sollte die neue V4R im Rahmen des WSBK-Events in Portimao präsentiert werden. Der Launch verschiebt sich, doch 2023 wird es ganz sicher eine noch schärfere V4-Maschine aus Bologna geben.

Ducati Panigale V4R: Nach vier Jahren gibt es 2023 ein neues Modell Foto: Ducati

Sofern die WSBK-Verantwortlichen nichts unternehmen, um Ducati künstlich einzubremsen, dann sieht die Zukunft von Rea und Kawasaki nicht besonders vielversprechend aus. Was bleibt ist Reas Stärke bei Mischbedingungen und seine besonderen Fähigkeiten, schnell auf Überraschungen reagieren zu können.

Doch das reicht mittlerweile nicht mehr aus, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Die Gegner sind einfach zu stark geworden. Und das weiß auch Rea. Entsprechend schlecht wird der sechsmalige Weltmeister schlafen, wenn er sich die aktuelle Situation bewusst macht.

Sportliche Grüße,

Sebastian Fränzschky

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.