Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Marc Bongers (BMW)

Audio-Player laden

Liebe Freunde der Superbike-WM,

der Saisonauftakt in Australien schrieb vor allem aus deutschsprachiger Sicht viele tolle Geschichten. Philipp Öttl und Dominique Aegerter setzten sich richtig stark in Szene. Gleichzeitig hielt für die Beteiligten aber auch einige Enttäuschungen parat.

So dürften im Lager von Kawasaki aktuell die Köpfe glühen, denn Serien-Weltmeister Jonathan Rea war im Trockenen chancenlos zur Reaktion des Ex-Champions. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes stürzte in beiden Hauptrennen und riss Toprak Razgatlioglu im zweiten Lauf mit ins Verderben. Kein guter Auftakt für die beiden Hauptrivalen von Titelverteidiger Alvaro Bautista.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea kämpfte am Sonntag mit stumpfen Waffen Foto: Gold and Goose

Noch enttäuschender verlief der WM-Auftakt für BMW. Bereits bei den Vorsaisontests in Europa deutete sich an, dass die Münchner noch nicht bereit sind für den Start in die neue Saison. Dieser Eindruck verfestigte sich beim abschließenden Test in Australien und wurde dann beim ersten Rennwochenende der neuen Saison bestätigt.

BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers sucht nach den Gründen für das Scheitern Foto: BMW Motorrad

Eine halbe Minute Rückstand auf die WSBK-Spitze

Marc Bongers freute sich nach dem schwachen Saisonauftakt über den guten Topspeed der 2023er-Maschine, war sich aber gleichzeitig bewusst, dass eine hohe Spitzengeschwindigkeit allein nicht ausreicht.

Im finalen Rennen des ersten WSBK-Events der neuen Saison kamen die vier BMW-Piloten auf den Positionen 12 bis 15 ins Ziel und hatten einen großen Rückstand auf Sieger Alvaro Bautista.

Bester BMW-Pilot in Lauf 2: Michael van der Mark auf Platz zwölf Foto: BMW Motorrad

Hoffnung vs. Realität: Scott Redding wollte mit BMW um den WM-Titel kämpfen Foto: Gold and Goose

Sollte sich BMW bei der Konkurrenz umschauen?

Doch was fehlt dann? In der Serie überzeugt die BMW M1000RR/S1000RR und muss sich nicht hinter der Superbike-Konkurrenz verstecken. In den Stock-Meisterschaften ist das BMW-Superbike seit seiner Einführung eine sichere Bank. Unzählige Titel in nationalen Meisterschaften belegen die Qualitäten der M1000RR/S1000RR eindrucksvoll. Warum aber fährt BMW in der Superbike-WM hinterher?

Scott Redding, Garrett Gerloff und Loris Baz kämpften um die finalen Punkte Foto: Gold and Goose

Der langjährige Ducati-Pilot, der 2013 als Teamkollege von Marco Melandri ein Jahr für das offizielle BMW-Team fuhr, wundert sich, warum der deutsche Hersteller nicht nach externen Fachkräften sucht, um das Rennteam zu verstärken.

WSBK 2013: Chaz Davies und Andrea Dosoli in der BMW-Box Foto: BMW AG

Luigi Dall'Igna kam von Aprilia zu Ducati und strukturierte die Rennabteilung um Foto: Aprilia

Hat sich BMW für den falschen Partner entschieden?

BMW arbeitet seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM mit der Mannschaft von Shaun Muir zusammen, die in der Superbike-WM noch keine großen Erfolge feiern konnte. Bei der Suche nach den Gründen für das Scheitern von BMW in der Superbike-WM muss auch die Arbeitsweise des Rennteams hinterfragt werden.

Marc Bongers (BMW) und Shaun Muir (SMR) sind seit 2019 Partner Foto: BMW Motorrad

Derartige Fehler sieht man bei den Werksteams von Ducati, Yamaha, Kawasaki und Honda extrem selten. Im Fahrerlager der Superbike-WM gibt es viele Insider, die von BMWs Kooperation mit der Mannschaft von Shaun Muir nicht überzeugt sind.

Nicht happy: Michael van der Mark wechselte mit großen Hoffnungen zu BMW Foto: Gold and Goose

Wird das Bonovo-Team zum Joker?

Parallel zum Werksteam setzt BMW immer stärker auf die Bonovo-Mannschaft, die von Michael Galinski geleitet wird. Das Bonovo-Team erhält Werksmaterial und muss sich nicht hinter der Werksmannschaft verstecken.

Kann Michael Galinski (Bonovo) für eine Trendwende sorgen? Foto: BMW Motorrad

Es war zweifellos ein cleverer Zug von BMW, zwei weitere starke Fahrer in einem Satelliten-Team unterzubringen. Es würde mich nicht überraschen, wenn die sympathische Bonovo-Truppe dem Werksteam früher oder später den Rang abläuft.

Das WSBK-Team holt nicht das Maximum aus dem Paket

Mein Gefühl sagt mir, dass die BMW M1000RR aus technischer Sicht ausreichend Potenzial für Erfolge hat. BMW hat seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM im Zweijahres-Takt neue Homologationsmodelle präsentiert. Damit hat man sich in eine gute Position gebracht, um sportliche Erfolge einzufahren.

BMW M1000RR: In der WSBK-Saison 2021 debütierte das erste M-Modell Foto: BMW Motorrad

Die 2023er-Version der BMW M1000RR soll Siege ermöglichen Foto: BMW

WSBK 2012: Marco Melandri befand sich bereits auf WM-Kurs Foto: BMW

Wie sieht Ihre Meinung dazu aus? Trauen Sie BMW noch in der laufenden Saison den Sprung an die Spitze zu? Teilen Sie mir Ihre Meinung auf Facebook unter "Sebastian Fränzschky - Motorsport-Journalist" mit. Dort gibt es meine Texte, Insiderinfos, Meinungen und Einschätzungen zu aktuellen Themen. Und natürlich die Möglichkeit, diese Kolumne zu diskutieren!

Sportliche Grüße,

Sebastian Fränzschky

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.