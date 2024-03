Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Scott Redding

Liebe Freunde der Superbike-WM,

nach dem aufregenden Saisonstart auf Phillip Island sahen die WSBK-Fans auch beim Europaauftakt in Barcelona spannende Rennen mit überraschenden Ergebnissen. Ducati-Pilot Alvaro Bautista dominierte im vergangenen Jahr nach Belieben. Doch in diesem Jahr musste sich der Weltmeister bis zum Überqueren der Ziellinie richtig strecken.

Mit einem Blick auf die Form der zurückliegenden Jahre war Ducati vor dem zweiten Wochenende der Saison der klare Favorit. Dass BMW dank Toprak Razgatlioglu zwei der drei Rennen gewinnt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nicht in Barcelona!

Klare Prognosen sind in diesem Jahr deutlich schwieriger als im Vorjahr. Die Unberechenbarkeit der Superbike-WM 2024 begeistert mich. Und auch die Fans genießen das tolle Spektakel. Die Stimmung vor Ort war großartig, auch wenn sich die etwa 35.000 Zuschauer auf der großen Anlage gut verteilten.

Nur ein BMW-Team jubelt bei der WSBK in Barcelona

Weniger euphorisch ging es am vergangenen Wochenende im Lager von Bonovo-BMW zu. Während das BMW-Werksteam über die Siege von Toprak Razgatlioglu und die guten Ergebnisse von Michael van der Mark jubelte, gab es im zweiten BMW-Team deutlich weniger Grund zur Freude.

Toprak Razgatlioglu feierte in Barcelona seinen ersten Sieg mit der BMW M1000RR Foto: BMW Motorrad

Bonovo-Pilot Scott Redding war über das Wochenende gesehen der schwächste der vier BMW-Piloten. Mit einem Blick auf die Ergebnisse seiner Markenkollegen muss sich Redding einige Fragen stellen. So richtig gut geschlafen hat der Brite nach dem zweiten enttäuschenden Wochenende der WSBK-Saison 2024 sicher nicht.

Über 37 Sekunden Rückstand: Scott Redding am Samstag auf P17

Am Samstag verlor er im 20 Runden langen Rennen über 37 Sekunden auf Markenkollege Razgatlioglu und kam außerhalb der Punkteränge ins Ziel. Im zweiten Rennen war der Rückstand geringer, doch trotz der vielen Ausfälle beendete Redding das Rennen außerhalb der Top 10.

Scott Redding war in Barcelona nie besonders stark Foto: BMW Motorrad

Magere zehn Punkte sammelte Redding in den bisherigen sechs Rennen. Zum Vergleich: Razgatlioglu hat aktuell 71 Zähler auf seinem Konto. Und das, obwohl er bereits einen technisch bedingten Ausfall notierte.

Hat Scott Redding bei der Entwicklung die falschen Signale gegeben?

Wenn man sieht, was Razgatlioglu in diesem Jahr mit der BMW M1000RR anstellt, dann muss man sich fragen, was in den beiden zurückliegenden Jahren schief lief. Im Fahrerlager hört man, dass Reddings Entwicklungsarbeit nicht zielführend war und BMW deshalb etwas vom Kurs abkam.

Scott Redding sammelte in Barcelona magere fünf WM-Punkte Foto: BMW Motorrad

Sämtliche Entwicklungen, die auf Redding zurückgehen, wurden im vergangenen Winter über Bord geworfen, sagt man hinter vorgehaltener Hand. Und nach der Degradierung ins Bonovo-Team konnte Redding bisher kaum Impulse setzen. Teamkollege Garrett Gerloff hat mehr als doppelt so viele Punkte auf seinem Konto.

Fehlt Scott Redding die nötige Konzentration?

Aus dem Teamumfeld hört man auch einige Zweifel, was die Prioritäten von Redding betrifft. Es ist kein Geheimnis, das der Brite leidenschaftlicher Radfahrer ist. Damit ist Redding nicht allein, denn viele WSBK-Piloten steigen in ihrer Freizeit gern aufs Rennrad.

Doch das Radfahren scheint bei Redding etwas mehr Raum einzunehmen als bei anderen Fahrern. Das geht soweit, dass er für ein Radrennen zwischenzeitlich in die USA zurückkehrte und dann auf Grund einer Flugänderung in letzter Sekunde zum wichtigen Barcelona-Test eintraf, was nicht gut ankam. Beim Rennwochenende in Barcelona wurde Redding von seinem Arbeitgebser sicher erinnert, womit er sein Geld verdient.

Kritische Töne vom Ex-Teammanager bezüglich der Teamarbeit

Nach Razgatlioglus Sieg am Samstag sprach Teammanager Shaun Muir über den Erfolg des Neuzugangs, aber auch über die Vergangenheit. Man hörte einige kritische Töne bezüglich der Zusammenarbeit der Fahrer in den vergangenen Jahren.

Shaun Muir äußerte sich am Samstag auch zur Situation im Vorjahr Foto: Motorsport Images

So richtig harmonisch wirkte das Zusammenspiel von Redding und Van der Mark nie. In dieser Saison zeigt sich in der Box des BMW-Werksteams ein ganz anderes Bild: Razgatlioglu und Van der Mark arbeiten wie ein richtiges Team zusammen, was auch BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch bei seinem Besuch stark imponierte (was der neue BMW-CEO in Barcelona zum WSBK-Erfolg und den MotoGP-Plänen sagte).

Teammanager Shaun Muir ging am Samstag noch einen Schritt weiter und stellte klar, dass Van der Marks Teamspirit dafür verantwortlich war, dass er im Team bleiben durfte. Und damit hat der Brite nicht ganz unrecht, denn die Atmosphäre wirkt in diesem Jahr deutlich harmonischer.

Scott Redding überrascht mit selbstkritischen Aussagen

Ich traf mich am Sonntagabend mit Redding zu einem Vieraugengespräch und erwartete, dass der ehemalige Vizeweltmeister nicht besonders viel Lust auf eine ausführliche Auswertung des Wochenendes in Barcelona hat. Doch Redding überraschte mich mit einigen Aussagen.

Er meinte, er ist sich bewusst, dass Razgatlioglu mehr Talent hat als er. Ich war überrascht, was Redding da berichtete. Nicht, weil ich anzweifle, dass er nicht so talentiert ist wie Razgatlioglu. Aber das Eingestehen dieser Tatsache entspricht nicht dem Naturell eines Motorrad-Rennfahrers, erst recht nicht dem von Redding.

Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Redding nicht zum Spaß dabei ist. In der Vergangenheit betonte der mittlerweile 31-jährige Brite, dass er Rennen fährt, weil er gern gewinnt. Selbstkritische Töne, wie die am Sonntagabend, machen mich etwas nachdenklich, was die Zukunft des ehemaligen Grand-Prix-Piloten angeht.

Hat Scott Redding den Tiefpunkt überwunden?

Andererseits fiel am Sonntag in Barcelona auch eine gewisse Last von Reddings Schultern. Mit Phillip Island und Barcelona liegen die für ihn schwierigsten Strecken hinter uns. Assen war immer ein gutes Pflaster für die Startnummer 45.

Scott Redding erwartet ab Assen einen klaren Aufschwung Foto: BMW Motorrad

Zudem erwarte ich, dass Redding früher oder später vom BMW-Aufwärtstrend profitieren wird. Das Entwicklungstempo der Münchner ist aktuell höher als das der anderen Hersteller. Die Arbeit des neuen Testteam trägt bereits Früchte. Und da wird sicher noch mehr kommen!

