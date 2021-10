"Werde Stil nicht ändern" - Rea-Kritik laut Razgatlioglu ein Zeichen von Frust

Beim WSBK-Event in Portimao kochten die Emotionen am Samstag hoch. Scott Redding (Ducati) kritisierte Toprak Razgatlioglu für seine harten Manöver und vertrat die Meinung, dass Razgatlioglu Stürze anderer Fahrer in Kauf nimmt was Redding dem Türken vorwirft. Und auch Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) beschwerte sich über die Manöver des WM-Leaders und betonte, dass es eine Grenze gibt zur Reaktion des Titelverteidigers.

"Johnny hat angefangen, sich zu beschweren? Das ist gut (lacht; Anm. d. Red.)", wundert sich Razgatlioglu, als er auf die Kritik des Weltmeisters angesprochen wird. Der Yamaha-Pilot erinnert sich an die Duelle mit Rea und stellt fest, dass auch Rea bereits die Ellbogen ausgefahren hat.

"Er hat mich in Navarra berührt. Ich habe mich damals nicht beschwert. Doch wenn er sich beschwert, dann freue ich mich. Das zeigt, dass er sehr verärgert ist, was die Meisterschaft angeht", bemerkt Razgatlioglu und fügt hinzu: "Ich mag es nicht, mich zu beschweren."

Jonathan Rea kündigte in Portimao an, noch härter reinzuhalten Foto: Motorsport Images

Razgatlioglu stellt klar, dass er seinen Stil nicht ändern wird, weil sich Rea und Redding beschwert haben. Der Türke wird weiterhin hart attackieren.

"Das ist mein Fahrstil und ich werde ihn nie ändern. Ich werde an jedem Wochenende und in jedem Rennen so kämpfen. Ich habe keine Angst", bemerkt Razgatlioglu und grübelt: "Vielleicht hat Scott Angst, Johnny auch. Das ist für mich kein Problem. Das ist mein Stil. Ich fahre immer so."

Spannung im Duell um den Titel: Toprak Razgatlioglu vs. Jonathan Rea Foto: Motorsport Images

Mit Mentor Kenan Sofuoglu trainiert Toprak Razgatlioglu in der Türkei hauptsächlich mit kleinen Motorrädern und übt das Zweikampfverhalten. "Wir trainieren immer so. Es ist normal, dass man sich in den Rennen berührt. Er kam nicht zu Sturz. Deshalb denke ich, dass es besser ist, nichts zu sagen", so der WSBK-Gesamtführende.

"Es überrascht mich wirklich, dass Johnny sich beschwert. Redding spricht sowieso nach jedem Rennen darüber", macht sich Razgatlioglu lustig. Und was sagt der Türke zu Reas Aktion in der Auslaufrunde, als er genau an der Stelle einen Burnout machte, an der Razgatlioglu am Tag zuvor mit einer Säuberungsaktion an den Kawasaki-Protest in Magny-Cours erinnerte?

"Ich muss die Strecke jetzt wieder sauber machen", scherzt Razgatlioglu, der sich von der Reaktion des Superbike-Weltmeisters nicht einschüchtern ließ. "Für das nächste Rennen muss ich es wieder sauber machen (lacht; Anm. d. Red.)", bemerkt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.