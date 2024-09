"Wichtigste Entscheidung meines Lebens" - Wechselt Iannone zu Yamaha?

Unterschreibt Andrea Iannone für die WSBK-Saison 2025 bei Yamaha? Diese Frage kursiert seit einigen Wochen und ist weiterhin unbeantwortet. Was anfangs wie ein Druckmittel wirkte, um bei GoEleven mehr Werksunterstützung von Ducati zu erhalten, hat sich in den vergangenen Wochen zu einer ernsthaften Alternative entwickelt.

Bisher gab es keine Bestätigung, doch wir haben vor dem WSBK-Wochenende in Magny-Cours (Frankreich) von einem GoEleven-Teammitglied erfahren, dass die Chancen auf eine weitere Saison mit Andrea Iannone gering sind.

Der Italiener liebäugelt mit dem Wechsel zu Yamaha und könnte bei GRT den Platz von Dominique Aegerter übernehmen. Direkt bei Yamaha unter Vertrag zu stehen, reizt Iannone.

Warum der Wechsel von Ducati zu Yamaha reizvoll ist

Mit Blick auf die aktuellen Kräfteverhältnisse wirkt ein Wechsel von Ducati zu Yamaha wie ein großer Rückschritt. Doch Iannone ist sich bewusst, dass sich die Hackordnung in der WSBK-Saison 2025 ändern wird.

Die Ducati Panigale V4R ist aktuell das wohl beste Bike im Feld der WSBK Foto: Team Go Eleven

Die Yamaha R1 liegt in Sachen Leistung klar zurück Foto: S. Fränzschky

Andrea Iannone will Superbike-Weltmeister werden

Iannone beteuert, dass es "keine Neuigkeiten" gibt. Der Italiener reist als WM-Siebter nach Magny-Cours und strebt auf der für ihn unbekannten Strecke Podestplätze an. Mit Blick auf seine Zukunft bestätigt Iannone, dass er weiterhin zwischen GoEleven-Ducati und GRT-Yamaha schwankt.

Andrea Iannone will sich noch etwas Zeit lassen Foto: Team Go Eleven

In den zurückliegenden Wochen hat sich Iannone die beiden Optionen genau überlegt, aber noch keine Entscheidung getroffen. In Magny-Cours wird es weitere Gespräche geben. Iannone strebt an, spätestens in der WSBK 2026 um den WM-Titel zu kämpfen.

"Es ist sehr wichtig, dass ich mich richtig entscheide. Das Paket ist sehr wichtig", bemerkt Iannone und fügt hinzu: "Ich werde mir etwas mehr Zeit lassen."