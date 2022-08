Wildcard bei der WSBK in Portimao für MotoAmerica-Champion Jake Gagne

Audio-Player laden

Yamaha-Pilot Jake Gagne startet bei der Superbike-WM in Portimao mit einer Wildcard. Der MotoAmerica-Champion der Saison 2021 wird mit seinem Attack-Performance-Team an den Start gehen und will sich für die Rückkehr in die Superbike-WM empfehlen. Im GRT-Yamaha-Team gibt es noch zwei freie Plätze, da Garrett Gerloff und Kohta Nozane noch keine Verträge für 2023 unterschrieben haben.

Mit seinen Erfolgen in der MotoAmerica ließ Gagne im vergangenen Jahr aufhorchen. Der ehemalige Red-Bull-Rookies-Cup-Sieger gewann 16 Rennen in Folge und holte sich klar den Titel. In diesem Jahr hat er ebenfalls gute Chancen auf den Titel und liegt nach seinem Sturz beim jüngsten Event nur knapp hinter Ex-MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (Ducati).

In der Saison 2018 fuhr Gagne bereits in der Superbike-WM, pilotierte damals aber die unterlegene Honda Fireblade und konnte sein Talent nicht in gute Ergebnisse umsetzen. Den Kurs in Portimao kennt der US-Amerikaner bereits. An die Pirelli-Reifen in der WSBK muss er sich wieder gewöhnen, denn in der MotoAmerica wird mit Dunlop gefahren.

Wie stark ist Jake Gagne beim WSBK-Comeback?

"Portimao ist eine wirklich coole Strecke. Es ist großartig, wieder dort zu fahren", erklärt Gagne. "Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich könnte mir kein besseres Team und kein besseres Motorrad wünschen, also werden wir dort unser Bestes geben und das Wochenende genießen."

Auf der Honda Fireblade war Jake Gagne meist chancenlos Foto: LAT

Auch Richard Stanboli, Eigentümer und Teammanager von Attack Performance, fiebert dem Auftritt auf der Weltbühne entgegen. "Jake und das Team freuen sich sehr über die Einladung zum Superbike-WM-Wochenende in Portimao", kommentiert Stanboli. "Unser Plan ist es, die MotoAmerica-Superbike-Meisterschaft in Barber zu beenden und dann unsere Motorräder nach Portugal zu schicken."

"Sicherlich wird es eine Herausforderung sein, aber als wir in der Vergangenheit eine Wildcard hatten, egal ob es die Superbike-WM oder die MotoGP war, haben wir viel gelernt und uns als Team verbessert. Glücklicherweise hat Jake bereits Superbike-WM-Erfahrung in Portimao", so Stanboli.

In der WSBK-Saison 2018 erlebte Jake Gagne viele Rückschläge Foto: LAT

"Wir werden technische Unterstützung von unseren Partnern von Yamaha-Europa bekommen. Ich möchte mich auch bei Pirelli für die Hilfe und die technische Unterstützung bedanken, die sie uns zukommen lassen werden. Unser Ziel ist es, eine gute Show zu bieten und unsere Fans stolz zu machen", so der Teammanager von Attack Performance.

Yamaha-Rennleiter Andrea Dosoli hat ein Auge auf Jake Gagne geworfen

Yamaha-Rennleiter Andrea Dosoli sieht in Jake Gagne einen potenziellen Fahrer für die Superbike-WM. "Wir freuen uns, Jake wieder im WSBK-Paddock begrüßen zu dürfen", bemerkt Dosoli. "Nach einer erstaunlichen Saison 2021 kämpft er auch dieses Jahr wieder um den Titel und bestätigt damit sein hohes Leistungsniveau."

Andrea Dosoli schaut sich nach Talenten für die WSBK-Saison 2023 um Foto: Motorsport Images

"Wir sind immer bestrebt, Fahrern, die in ihren nationalen Serien erfolgreich waren, die Möglichkeit zu geben, auf der Weltbühne zu fahren. Nachdem wir den Sieger der Britischen-Superbike-Meisterschaft, Tarran Mackenzie, mit einer Wildcard beim Rennen in Donington dabei hatten, sind wir froh, dass der amtierende MotoAmerica-Superbike-Meister in Portimao dabei sein kann", erklärt Dosoli.

"Wir wissen, dass es keine leichte Herausforderung sein wird, aber wir sind bereit, ihn während des Events zu unterstützen und wünschen ihm und dem Attack-Performance-Team alles Gute für das Wochenende", so der Yamaha-Rennleiter.

Mit Bildmaterial von Yamaha.