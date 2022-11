"Will wieder gewinnen": Scott Redding fordert von BMW die nächsten Schritte

Audio-Player laden

Scott Redding hat seine erste Superbike-Saison mit BMW auf dem achten WM-Platz beendet. Dreimal fuhr der Brite mit der M1000RR auf das Podest. In den Superpole-Rennen in Donington und in Most stand er jeweils als Dritter bei der Siegerehrung. Im ersten Hauptrennen in Magny-Cours gelang Redding Rang zwei.

"Die Fortschritte bis Saisonhälfte waren so wie erwartet", blickt der 29-Jährige bei 'WorldSBK.com' zurück. "Ich bin der Spitze nähergekommen und habe einige Podestplätze erobert. Ich habe erwartet, dass ich vorne dabeibleiben könnte."

"Als dann heißere Rennen mit langen Kurven kamen, wurde unser größtes Problem verstärkt. Ich bin mittelmäßig zufrieden, denn ich will natürlich mehr. Aber es war okay. Ich hoffe, wir können für das nächste Jahr die nächsten Schritte machen."

Redding hat ein klares Ziel: "Ich will natürlich um Podestplätze kämpfen und versuchen, wieder Rennen zu gewinnen." BMW gelang in der Saison 2022 kein einziger Sieg. Beim Finale in Australien überholte man noch Honda in der Herstellerwertung.

Am Sonntag eroberte Redding auf Phillip Island zwei sechste Plätze. Im ersten Hauptrennen am Samstag ist sein Plan nicht aufgegangen: "In Rennen 1 war die Strategie, mit den Regenreifen durchzufahren. Damit wäre ein besseres Ergebnis als mit einem Stopp möglich gewesen."

Redding blieb auf abtrocknender Strecke sehr lange draußen und übernahm auch die Führung. Ein später Wechsel auf Slicks warf ihn aus den Punkterängen. "Aber als ich an die Box fuhr, habe ich mit Slicks etwas beim Motorrad gefunden. Das hat gut funktioniert."

Start aus der Box im Superpole-Rennen

Auch am Sonntag war das Wetter wechselhaft. Redding startete das Superpole-Rennen aus der Boxengasse. "Beim Superpole-Rennen habe ich in der Startaufstellung darüber nachgedacht, dass alle auf Regenreifen sind", schildert er diese angespannten Momente.

"Ich könnte nach der Aufwärmrunde in die Box kommen und auf Intermediates wechseln. Als die Heizdecken entfernt wurden, habe ich gesehen, dass alle Intermediates hatten und Alvaro Slicks. Also musste ich an die Box fahren, um die Reifen zu wechseln."

Er wechselte von Regenreifen auf Intermediates. "Ich entschied mich auch vorne für den Intermediate. Das hat mir geholfen. Ich bin aus der Box gestartet und hatte nichts zu verlieren." Redding pflügte durch das Feld und fuhr in den zehn Runden bis auf Rang sechs nach vor.

Scott Redding fordert von BMW die nächsten Schritte für 2023 Foto: Motorsport Images

Ins zweite Hauptrennen startete der Brite furios aus der zweiten Reihe und ordnete sich an der zweiten Stelle ein: "Ich hatte einen sehr guten Start. Daran habe ich das gesamte Jahr gearbeitet. An diesem Wochenende habe ich etwas gefunden, das mir geholfen hat."

"Deshalb habe ich mir gedacht, ich steche in Kurve 1 und gebe alles. Es fühlte sich gut an, um die Führung zu kämpfen. Dann wurde der Reifenverschleiß ein Problem und ich fiel zurück. Das war schade, weil ich mich gut fühlte."

BMW sammelte in Australien 21 WM-Punkte und Honda 17. Dadurch zog BMW in der Herstellerwertung um einen Zähler an der japanischen Marke vorbei und beendete die Saison auf dem fünften Platz.

Schwieriges Finale für van der Mark

Reddings Teamkollege Michael van der Mark hatte im ersten Rennen zwei Stürze. Im Superpole-Rennen wurde es nach einem Boxenstopp für Slicks Platz 21 und im zweiten Hauptrennen Rang zwölf. "Dieser Sonntag war nicht ideal", seufzt der Niederländer.

"Im Warm-up hatte ich ein ganz gutes Gefühl, aber wir hatten ein technisches Problem. Deshalb habe ich viel Streckenzeit verloren. Dann hat es kurz vor dem Start des Superpole-Rennens richtig heftig angefangen zu regnen. Wir waren auf Regenreifen, und ich wusste, dass es abtrocknet."

"Aber ich hatte nicht erwartet, dass es so schnell trocknet. Von der ersten Runde an wusste ich, dass es die falsche Entscheidung war. Also habe ich auf Slicks gewechselt und mein Bestes gegeben. Mein Start im zweiten Rennen war ganz okay, aber ich war ein bisschen in der falschen Gruppe."

"Ich hatte das Gefühl, dass ich schneller fahren kann, aber ich bin einfach nicht an allen anderen vorbeigekommen. Ich hatte ein paar schöne Zweikämpfe, aber gegen Ende hin hatte ich mehr und mehr mit der Reifenkante zu kämpfen und konnte mich nicht mehr verbessern."

Van der Mark hatte sich schon vor dem Saisonstart verletzt und später auch in Estoril. Er musste wochenlang pausieren. Bei seiner Rückkehr war ein achter Platz im Superpole-Rennen in Portimao sein bestes Einzelergebnis.

Die WM beendete er auf dem 15. Platz. "Insgesamt war es einfach eine Saison zum Vergessen", sagt van der Mark. "Aber wir haken das ab, und bald startet die neue Saison." Im Vorjahr hat er mit BMW ein Rennen gewonnen.

Mit Bildmaterial von BMW.