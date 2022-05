Winglets in der Superbike-WM: Hat die Ducati Panigale das beste Aeropaket?

Audio-Player laden

Seit der Saison 2019 werden auch in der Superbike-WM Winglets eingesetzt. Ducati präsentierte mit der Panigale V4R als erster Hersteller eine WSBK-Maschine mit Flügeln. Für die Lösung am ersten V4-Superbike der Firmengeschichte nutzte Ducati das Wissen aus der MotoGP.

Honda zog in der WSBK-Saison 2020 mit der neuen Fireblade und ihren integrierten Winglets nach. BMW und Kawasaki haben seit 2021 Aero-Verkleidungen. Lediglich Yamaha verzichtet bisher auf Flügelprofile.

Doch wie gut sind die jeweiligen Lösungen? Beim WSBK-Event in Assen überraschte HRC-Werkspilot Iker Lecuona mit der Aussage, dass die integrierten Flügel der Honda CBR1000RR-R Fireblade kaum einen spürbaren Effekt haben was der ehemalige MotoGP-Pilot zu den Honda-Winglets gesagt hat.

Loris Baz kann die Winglets der Ducati mit denen der BMW vergleichen

Loris Baz ist einer der Fahrer, die zwei unterschiedliche Lösungen vergleichen können. Im vergangenen Jahr pilotierte der Franzose in der MotoAmerica und später auch als Ersatzpilot in der Superbike-WM eine Ducati Panigale V4R. In diesem Jahr sitzt Baz auf einer BMW M1000RR. Wir haben nachgefragt, welche Unterschiede Baz spürt.

BMW-Winglets helfen bei Wheelies, aber ...

Und wie gut sind die Winglets der BMW M1000RR im direkten Vergleich zu denen der Ducati? "Ich denke nicht, dass sich die Winglets der BMW bereits auf diesem Niveau befinden. Aber sie helfen sicher bei Wheelies. Es ist mit Sicherheit ein Vorteil, sie zu haben", kommentiert der Bonovo-BMW-Pilot.

"Gegen Wheelies sind sie schon ein großer Vorteil. Weniger Wheelies führen zu weniger starken Eingriffen der Elektronik und man kann mehr Leistung auf den Boden bringen. Und schlussendlich wird man damit schneller. Sie sind ein Vorteil, können aber auch zu einem Nachteil werden, wenn man es übertreibt", so Baz.

