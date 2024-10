WorldWCR 2025: Ana Carrasco holt den Titel in der Debütsaison der Frauen-WM!

Ana Carrasco ist die erste Weltmeisterin der Geschichte der neuen Frauen-WM im Rahmen der Superbike-WM. Beim Saisonfinale in Jerez behauptete Carrasco ihre Führung im Gesamtklassement und stellte ihren zweiten Titel sicher. Carrasco gewann in der Vergangenheit bereits die Supersport-300-WM.

Der Kampf an der Spitze wurde zu einer spanischen Angelegenheit. Ana Carrasco und Maria Herrera gingen als große Favoritinnen in die Saison und wurden dieser Rolle auch gerecht. Es spitze sich ein WM-Duell der beiden Spanierinnen zu. Bei den ersten Events in Misano, Donington, Portimao und Cremona machten Carrasco und Herrera die Sieger unter sich aus.

In Estoril trug sich mit Sara Sanchez eine weitere Fahrerin in die Liste der Siegerinnen ein. Das WM-entscheidende Manöver ereignete sich in Cremona. Herrera wurde in der letzten Runde des zweiten Rennens zu Sturz gebracht und verlor mit einem Schlag 25 Punkte und die WM-Führung, die sie bis dahin inne hatte.

Carrasco baute ihre WM-Führung in Estoril aus und ging mit 18 Punkten Vorsprung ins finale Rennwochenende der WorldWCR-Debütsaison. Herrera gewann beim Finale in Jerez das Samstags-Rennen und verringerte auf 13 Zähler. Sie war dennoch auf die Schützenhilfe ihrer Gegnerinnen angewiesen, um das Titelduell noch zu drehen.

Kollision in der letzten Kurve entscheidet die WM

Im finalen Rennen bildete sich eine sechs Fahrerinnen starke Führungsgruppe. Bis zur letzten Kurve konnte sich Herrera noch Chancen auf den WM-Titel ausrechnen. Sie kam als Führende zur letzten Kurve, kam dann aber im Duell mit Sara Sanchez zu Sturz.

Herrera beschwerte sich mit einer klaren Geste, doch Sanchez' Manöver war sauber. Sanchez holte sich den Sieg. Beatriz Neila wurde am Sonntag Zweite, Ana Carrasco komplettierte das Podium. Damit ging der Titel an Carrasco. Herrera wurde Vizeweltmeisterin. Sara Sanchez holte sich in der ersten Saison der Frauen-WM die Bronzemedaille.

Maria Herrera kam als Führende zur letzten Kurve, kam dann aber zu Sturz Foto: WorldWCR

Beatriz Neila kämpfte regelmäßig in der Spitzengruppe, konnte sich schlussendlich aber nicht durchsetzen. Die Spanierin holte vier Podestplätze und beendete die Saison auf der vierten Position. Die Italienerin Roberto Ponziani war meist erste Verfolgerin des spanischen Quartetts an der Spitze und beendete die Saison auf der fünften Position.

Lucy Michel fährt zu Saisonbeginn in die Top 10

Durchwachsen verlief die WorldWCR-Debütsaison für die deutschsprachigen Teilnehmerinnen. Lucy Michel kämpfte zu Saisonbeginn in den Top 10, verlor bei den finalen Rennwochenenden aber den Anschluss.

Lucy Michel beendete die Saison auf P16 der WM-Wertung Foto: Pirelli

Viele Strecken waren Neuland. Die geringe Trainingszeit war keine Hilfe, um die Strecken zu lernen. Oft erschwerten wechselhafte Bedingungen das Kennenlernen der Strecken.

Das beste Einzelergebnis von Michel war ein siebter Platz beim zweiten Rennen in Donington. Bei den beiden finalen Events ging die 19-jährige Sächsin leer aus. Auf Grund ihrer Größe hatte sie einige Probleme mit der Yamaha R7. Besonders beim Start war sie im Nachteil. Sie landete am Ende auf P16 der WM.

Lena Kemmer setzt Highlight in Portimao

Lena Kemmer aus Österreich fuhr in Misano, Donington, Portimao, Cremona und Jerez in die Punkteränge. Das Saison-Highlight war ein siebter Platz in der Portimao-Superpole.

Lena Kemmer setzte sich mit P7 in der Portimao-Superpole in Szene Foto: S. Fränzschky

Das beste Einzelergebnis war ein elfter Platz beim Saisonauftakt in Misano. Kemmer beendete die Saison auf P22 des Gesamtklassements.

Schwerer Sturz beim WorldWCR-Auftakt in Misano

Überschattet wurde die WorldWCR-Debütsaison durch einen schweren Sturz im ersten Rennen überhaupt. Beim Auftakt in Misano verunglückte Mia Rusthen schwer und schwebte daraufhin in Lebensgefahr.

Die Norwegerin lag lange im künstlichen Koma, kämpfte sich aber zurück ins Leben. Beim Saisonfinale in Jerez kehrte Rusthen ins Fahrerlager zurück und traf auf ihre ehemaligen Kolleginnen. Rusthen schwenkte am Samstag die Zielflagge.

Im kommenden Jahr geht die WorldWCR in ihre zweite Saison. Die Serie wird erneut bei auserwählten Events im Rahmenprogramm der Superbike-WM fahren. Die sechs Stationen sind Assen (Niederlande), Cremona (Italien), Donington (Großbritannien), Balaton Park (Ungarn), Magny-Cours (Frankreich) und Jerez (Spanien).