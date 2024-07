WorldWCR Donington: Ana Carrasco und Maria Herrera stellen Siege sicher

Nach dem turbulenten Debüt der Frauen-Weltmeisterschaft (WorldWCR) in Misano folgte an diesem Wochenende das zweite Event. Das Wochenende verlief deutlich harmonischer als die Premiere vor vier Wochen.

Ana Carrasco gelang der erste Sieg in der neuen Serie. Aber auch WM-Leaderin Maria Herrera konnte einen Lauf gewinnen. Lucy Michel und Lena Kemmer, die beiden deutschsprachigen Teilnehmerinnen, sammelten in beiden Rennen wichtige Punkte.

Im Samstags-Rennen lieferten sich die Fahrerinnen in der Spitzengruppe harte Zweikämpfe. WM-Leaderin Maria Herrera und Polesetterin Ana Carrasco duellierten sich zu Beginn um die Spitze. In der letzten Runde setzte sich Carrasco durch. Herrera wurde auf die vierte Position durchgereicht. Platz zwei ging an Beatriz Neila. Sara Sanchez sicherte sich den letzten Platz auf dem Podium.

Lucy Michel ging von Startplatz acht ins Rennen. Nach dem Sturz am Freitag war die Deutsche nicht bei vollen Kräften. Sie kämpfte sich über die Renndistanz und kam als Elfte ins Ziel. Doch bei einem Zwischenfall in der letzten Kurve ging Michel sehr aggressiv zu Werke und erhielt eine Strafe, weil sie Mallory Dobbs zu Sturz brachte. Die Rennleitung sprach eine 3-Sekunden-Strafe aus. Michel rutschte deshalb bis auf die 15. Position.

Lauf 1: Ana Carrasco fuhr am Samstag von der Pole zum Sieg Foto: WorldWCR

Lena Kemmer qualifizierte sich in der Superpole für Startplatz elf und kam auf der 13. Position ins Ziel. Durch die Strafe für Lucy Michel rückte sie in die Top 12 vor und kassierte drei Punkte für die Meisterschaft.

Spannendes Duell zwischen Maria Herrera und Ana Carrasco am Sonntag

Der Rennverlauf im zweiten Lauf war anders als am Samstag. Maria Herrera setzte sich zu Beginn leicht ab und lag eine Sekunde vorn. Doch Ana Carrasco ließ nicht locker und fuhr die Lücke wieder zu. Es lief auf ein Duell der beiden Spanierinnen hinaus. Sechs Runden vor Rennende schob sich Carrasco zum ersten Mal an die Spitze, doch Herrera konterte.

Foto: Copyright

In den folgenden Runden gab es mehre Positionswechsel. Maria Herrera ging als Führende in die letzte Runde, doch Ana Carrasco lag in Schlagdistanz. In der Haarnadel bremste sich Carrasco vorbei, verlor aber beim Ausgang. Herrera stellte den Sieg im zweiten Rennen sicher und baute damit ihre WM-Führung weiter aus. Platz drei ging an Sara Sanchez, die sich knapp gegen Beatriz Neila durchsetzte.

Lucy Michel profitierte von einigen Ausfällen und erkämpfte sich mit einem starken Manöver in der letzten Kurve den siebten Platz. Die Deutsche kam mit 38,7 Sekunden Rückstand ins Ziel und kassierte wichtige Punkte für die Meisterschaft. Lena Kemmer kam mit 48,8 Sekunden Rückstand als Zwölfte ins Ziel.

In der Meisterschaft liegt Maria Herrara nach den beiden ersten Wochenenden mit 88 von 100 möglichen Punkten vorn. Ana Carrasco (81 Punkte) ist erste Verfolgerin vor Sara Sanchez (68 Punkte) und Beatriz Neila (57 Punkte). Somit liegen vier Spanierinnen vorn. Lucy Michel (23 Punkte) ist WM-Achte und Lena Kemmer (13 Punkte) liegt auf P14 der Fahrerwertung.

Update: Komplett reibungslos verlief das Donington-Wochenende allerdings doch nicht. Nach dem Rennen verkündeten die Verantwortlichen, dass sich Chun Mei Liu aus Taiwan bei ihrem Sturz in Kurve 3 voraussichtlich eine Rückenverletzung zugezogen hat. Sie wurde ins Medical Center und daraufhin für weitere Untersuchungen ins Queens Medical Center gebracht.

Mitte August wird die WorldWCR-Saison beim WSBK-Wochenende in Portimao (Portugal) fortgesetzt.