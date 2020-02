WSBK 2020: Dominique Aegerter wird Test- und Ersatzfahrer für Honda

Nach dem Aus in der Moto2-WM steht Dominique Aegerter vor einer neuen Herausforderung. Der 29-jährige Schweizer wird neben seinem Job in der MotoE als Test- und Ersatzfahrer für Honda arbeiten und sich um das Fireblade-Projekt kümmern. Damit ist auch der Start beim Langstreckenklassiker in Suzuka gesichert.

"Ich freue mich riesig und ich bin gleichzeitig auch sehr stolz, dass mich Honda für die Aufgaben des Testfahrers ausgewählt hat", kommentiert Aegerter. "Mit deren neuem Superbike-Projekt wartet eine große Herausforderung auf mich. Es wurde bereits ein Plan für dieses Jahr erstellt, der sechs zweitägige Tests umfasst. Meistens werden wir in Sepang und Suzuka sein."

"Es ist eine Ehre für mich, in die Weiterentwicklung der brandneuen Honda CBR1000RR-R Fireblade eingebunden zu sein und auf diese Weise das Superbike-WM-Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam zu unterstützen. Ich bin auch als Ersatzfahrer vorgesehen, falls ein Fahrer der zwei Honda-Superbike-Teams einmal ausfallen sollte", erklärt der Schweizer.

Fotostrecke Liste Alvaro Bautista, Team HRC 1 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Team HRC 2 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Team HRC 3 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Team HRC 4 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Team HRC 5 / 5 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Im gleichen Zusammenhang wurde auch schon meine Teilnahme für das diesjährige 8-Stunden-Rennen in Suzuka Mitte des Jahres fixiert. Ich werde dort als offizieller HRC-Fahrer dabei sein", berichtet Aegerter stolz.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich neben meinem MotoE-Vertrag diesen Job bekommen habe. Mir macht es immer viel Spaß, mit einem Superbike zu fahren. Diese Aufgabe wird mir gleichfalls eine Hilfe sein, um in Rennpraxis zu bleiben. Ein Superbike ist außerdem auch hinsichtlich des schweren MotoE-Bikes ein hervorragendes Trainingsgerät", so der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

"Ich habe schon lange eine sehr gute Verbindung zu Honda, nicht nur in der Schweiz sondern auch in Japan. Die gute Zusammenarbeit basiert nicht nur aufgrund meiner Einsätze mit Honda in Suzuka. Ich bin sehr motiviert und werde mein Bestes geben, um mich für weitere Aufgaben zu empfehlen", erklärt Aegerer. "Zuvor möchte ich aber allen Beteiligten für das Zustandekommen dieser Vereinbarung danken."

Mit Bildmaterial von HRC.