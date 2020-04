WSBK 2020: Dorna-Manager erwartet actionreichen Superbike-Sommer

Laut aktuellem Stand wird die Superbike-WM-Saison 2020 Anfang Juli in Donington (Großbritannien) fortgesetzt. Fraglich ist, ob die aktuellen Reisebeschränkungen bis dahin weitestgehend gelockert werden, um den Rennbetrieb zu ermöglichen. Zudem ist offen, ob Massenansammlungen ohne einen Impfstoff für das Coronavirus von den Regierungen genehmigt werden.

Dorna-Manager Gregorio Lavilla erwartet, dass die WSBK-Fans ab dem Sommer wieder regelmäßig Rennen sehen werden. Die geplante Sommerpause gibt es auf Grund der Verschiebungen nicht mehr.

"Wir haben keine lange Sommerpause und zum ersten Mal in der WSBK-Geschichte gibt es drei aufeinanderfolgende Rennen", kommentiert er das jüngste Update am WSBK-Kalender (mehr Infos). "Wir haben also mehr Action in weniger Zeit."

"Das Interesse an unserer Meisterschaft seitens der Medien und Fans wird also wachsen, wenn die Saison auf den Höhepunkt zusteuert. Zudem erhalten die Teams und Fahrer eine neue Herausforderung", bemerkt Lavilla auf der offiziellen Website der Superbike-WM.

Nachdem die Superbike-Events in Doha, Jerez und Assen nicht wie geplant stattfinden konnten, folgte nach Ostern die Absage des Imola-Events. Aragon und Misano wurden verschoben. Warum wurde nicht auch Imola verschoben? "Mit einem Blick auf den bereits ziemlich komplexen Kalender und die Wettersituation am Ende des Jahres vereinbarten wir mit den Streckenbetreibern, dass es besser ist, das Event abzusagen", begründet Lavilla.

Gregorio Lavilla hofft, dass ab Sommer wieder gefahren wird Foto: Kawasaki

Der Spanier hat große Hoffnung, dass die Superbike-WM-Saison im Sommer fortgesetzt werden kann: "Das ist eine Zeit, in der wir normalerweise gutes Wetter haben. Die Leute genießen zu der Zeit ihren Urlaub. In Europa können die Fans die Rennen besuchen, die besser mit der Urlaubsplanung harmonieren. Einer der Vorteile ist, dass sich die holländischen Fans freuen können, im August in Assen zu sein."

Weiter Kalenderanpassungen sind aber nicht ausgeschlossen. "Es hängt alles davon ab, wann wir wieder loslegen können. Es gibt einen Punkt, an dem wir den Kalender nicht länger aufschieben können. Dann müssen wir Absagen als einzige Möglichkeit ansehen", so der Dorna-Manager.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.