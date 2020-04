WSBK 2020: Imola abgesagt, zwei weitere Events wegen Coronavirus verschoben

Die Superbike-WM wird in diesem Jahr nicht auf der Traditionsstrecke in Imola (Italien) gastieren. Das haben die Verantwortlichen der Serie heute mitgeteilt. Das Renn-Wochenende auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari wird auf Grund der Coronavirus-Pandemie ersatzlos gestrichen.

Ursprünglich wären Jonathan Rea, Scott Redding, Sandro Cortese und Co. vom 8. bis zum 10. Mai in Imola gefahren. Es ist nach Doha (Katar), Jerez (Spanien) und Assen (Holland) das vierte Event, das nicht wie geplant stattfinden kann.

Die Imola-Absage ist nicht die einzige Änderung am WSBK-Kalender. Für die Events in Aragon (Spanien) und Misano (Italien) wurden neue Termine gefunden. Somit verschiebt sich die Fortführung der Saison 2020 mindestens bis auf Anfang Juli. Dann geht es in Donington (Großbritannien) weiter, sofern die Rahmenbedingungen die Durchführung erlauben.

Der Kalender der Superbike-WM 2020:

28. Februar - 1. März: Phillip Island (Australien)

13. - 15. März: Doha (Katar) *

3. - 5. Juli: Donington (Großbritannien)

31. Juli - 2. August: Oschersleben (Deutschland)

21. - 23. August: Assen (Niederlande)

28. - 30. August: Aragon (Spanien)

4. - 6. September: Portimao (Portugal)

18. - 20. September: Barcelona (Spanien)

2. - 4. Oktober: Magny-Cours (Frankreich)

9. - 11. Oktober: San Juan (Argentinien)

23. - 25. Oktober: Jerez (Spanien)

6. - 8. November: Misano (Italien)

* neuer Termin wird gesucht

Mit Bildmaterial von LAT.