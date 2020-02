WSBK 2020: Kawasaki zeigt die ZX-10RR von Superbike-Weltmeister Jonathan Rea

Das Kawasaki-Werksteam hat am Donnerstagabend unweit von Barcelona die 2020er-Lackierung der ZX-10RR präsentiert. Technisch ändert sich beim Weltmeister-Team nicht viel. Die Homologations-Basis wurde seitens Kawasaki nicht verändert. Das Team konnte im Winter lediglich einige Abstimmungen perfektionieren.

Und auch farblich gibt es bei Kawasaki keine Überraschungen. Die Lackierung für die WSBK-Saison unterscheidet sich nur in Details von den Farbgebungen der vergangenen Jahre. Kawasaki-typisch dominiert erneut die Farbe Grün. Ein großer Hauptsponsor fehlt auch in diesem Jahr.

Fotostrecke Liste Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 1 / 5 Foto: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team 2 / 5 Foto: Kawasaki Racing Team Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2020 3 / 5 Foto: Kawasaki Racing Team Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2020 4 / 5 Foto: Kawasaki Racing Team Alex Lowes, Kawasaki Racing Team 5 / 5 Foto: Kawasaki Racing Team

Nach fünf Titeln in Folge geht Weltmeister Jonathan Rea erneut als großer Favorit in die neue Saison. "Jedes Jahr ist eine Herausforderung", bemerkt der Nordire. "Die vergangene Saison war eine Probe für uns als Team. Wir haben es hinbekommen."

Nur noch zwölf Siege und dann ...

In diesem Jahr könnte Rea seine Statistik um einen Meilenstein erweitern. Der 100. Sieg ist möglich. Aktuell steht der Rekord-Champion bei der Marke von 88 Laufsiegen. "Es wäre toll", bemerkt Rea, der sich aber keinen Druck machen möchte: "Ich habe schon alles geschafft in meinem Leben. Alles weitere ist eine Art Bonus."

Bei den Winter-Tests spielte das Wetter nicht perfekt mit. Sowohl im November 2019 als auch im Januar 2020 regnete es bei einigen Tests. Rea lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: "Wir waren schnell, wenn wir schnell sein mussten. Wir haben alles clever gelöst."

Weltmeister Jonathan Rea stürmt von Rekord zu Rekord Foto: LAT

"Im vergangenen Jahr haben wir viele Änderungen probiert. Doch ich kann mich auf Pere (Riba; Crewchief) verlassen. Er ist ein cleveres Kerlchen." Und auch Riba hat ein Lob für seinen Partner parat: "Er ist der beste Fahrer in der Geschichte. Es sieht einfach aus, aber hinter den Kulissen wird wie verrückt gearbeitet."

Alex Lowes wird Nachfolger von Leon Haslam und Tom Sykes

Mit Alex Lowes hat Rea zum dritten Mal in Folge einen neuen Teamkollegen. Nach Tom Sykes und Leon Haslam übernimmt mit Lowes ein ehemaliger Yamaha-Fahrer den zweiten Platz bei Kawasaki. "Wir möchten auch um den Team- und Hersteller-Titel kämpfen und die Saison als Erster und Zweiter beenden. Es ist ein realistisches Ziel, wenn man sein Niveau anschaut", kommentiert Rea.

Alex Lowes möchte mit der Kawasaki den nächsten Schritt machen Foto: Kawasaki

Lowes selbst fühlt sich geehrt, für die Weltmeister-Truppe zu fahren. "Das ist das Team, für das man in der Superbike-WM fahren möchte", so der Brite. Bei den Winter-Tests konnte Lowes ein erstes Gefühl für das Kawasaki-Superbike entwickeln. "Ich genoss die Arbeit bisher. Es war ein reibungsloser Wechsel."

"Die vergangene Saison war meine bisher beste in der Superbike-WM. Man möchte sich von Jahr zu Jahr steigern. Ich möchte Rennen gewinnen", kündigt Lowes an. Das schlechte Wetter bei den Testfahrten im Winter war dafür aber nicht hilfreich. "Die Winter-Tests waren zeitweise frustrierend. Wir hatten Pech mit dem Wetter. Es war in Aragon und Jerez nass."

Die WSBK-Saison 2020 startet am finalen Februar-Wochenende in Australien. Zuvor haben die Piloten noch einmal die Chance, zwei Tage lang auf Phillip Island zu testen.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.