WSBK 2020: Neuer provisorischer Superbike-WM-Kalender veröffentlicht

Die Superbike-WM-Saison wird am 31. Juli in Jerez fortgesetzt. Das bestätigten Rechteinhaber Dorna und der Motorradweltverband FIM heute. Ende Februar konnte die WSBK bereits ein Renn-Wochenende bestreiten, bevor die Motorsportwelt durch die Coronavirus-Pandemie stillgelegt wurde. Acht Renn-Wochenenden sollen in diesem Jahr noch folgen, weitere sind möglich.

Nach dem Neustart in Jerez geht es in Europa weiter. Die WSBK reist von Andalusien nach Portugal. Auf dem Kurs in Portimao findet das dritte Renn-Wochenende des Jahres statt, bevor ein Doppelpack in Aragon folgt. Ende August/Anfang September wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gefahren.

Danach gibt es mit Barcelona ein weiteres Event auf spanischem Boden. Im Oktober geht es weiter nach Magny-Cours. Ob danach wie geplant in Argentinien gefahren wird, konnte noch nicht offiziell bestätigt werden. Im November soll in Misano das Saisonfinale erfolgen. Aber auch dieser Termin ist noch nicht final bestätigt.

Der vorläufige WSBK-Kalender 2020 (Stand 19. Juni):

28. Februar - 1. März: Phillip Island (Australien)

31. Juli - 2. August: Jerez (Spanien)

7. - 9. August: Portimao (Portugal)

28. - 30. August: Aragon (Spanien)

4. - 6. September: Aragon (Spanien)

18. - 20. September: Barcelona (Spanien)

2. - 4. Oktober: Magny-Cours (Frankreich)

9. - 11. Oktober: San Juan (Argentinien)*

6. - 8. November: Misano (Italien)*

* = noch nicht offiziell bestätigt

Noch ohne Termin:

Donington (Großbritannien)

Assen (Niederlande)

Losail (Katar)

Mit Bildmaterial von Ducati.