WSBK 2021: Go-Eleven-Ducati zeigt Design für Neuzugang Chaz Davies

Bis zum Saisonauftakt 2021 der Superbike-WM (WSBK) sind es nach der jüngsten Anpassung des Rennkalenders noch zwei Monate hin. Am 22./23. Mai soll es nach aktuellem Stand der Dinge im Motorland Aragon losgehen. Die Präsentation der Teams aber finden zum großen Teil schon im laufenden Monat März statt. Am Donnerstag war Go-Eleven-Ducati an der Reihe.

Chaz Davies, der nach fünf Jahren im Ducati-Werksteam nun für das Kundenteam Go Eleven fährt, geht in seiner ersten Saison im Team im auffälligen Hellblau auf die Strecke. Damit hebt sich das neue Design nicht nur vom gewohnten Ducati-Rot ab, sondern auch vom Weiß des Go-Eleven-Teams der vergangenen Jahre.

Fotos: Go-Eleven-Präsentation 2021

Die Präsentation fand auf einem Weingut in Italien statt. Was die Technik betrifft, so sitzt Davies auch im neuen Team auf einer Ducati Panigale V4 R, wie er sie in jüngster Vergangenheit im Werksteam pilotiert hatte.

Go Eleven tritt auch in der neuen Saison als Ducati-Kundenteam mit nur einem Fahrer an. Davies ist der Nachfolger für Michael Ruben Rinaldi, der im direkten Gegenzug zu Davies ins Ducati-Werksteam gewechselt hat.

Während Rinaldi beim Misano-Test in dieser Woche Bestzeit markiert hat, musste Davies auf diesen Test in Vorbereitung auf die neue Saison verzichten. Grund: Der Brite wurde vor wenigen Tagen positiv auf den Coronavirus SARS-CoV-2 getestet.

Mit Bildmaterial von Go Eleven.