WSBK 2021: Michael van der Mark trennt sich von Yamaha

Michael van der Mark wird in der kommenden WSBK-Saison nicht mehr für Yamaha antreten. Das hat Yamaha heute offiziell bestätigt. Seit der Saison 2017 pilotierte van der Mark eine werksunterstützte Yamaha R1 und war der erste Fahrer, der nach Yamahas WSBK-Rückkehr ein Rennen gewinnen konnte.

"Yamaha und Michael van der Mark werden am Ende der Superbike-WM-Saison 2020 getrennte Wege gehen. Der 27-jährige Holländer nimmt 2021 eine neue Herausforderung an", bestätigt Yamaha van der Marks Wechsel zu einem anderen Hersteller.

"Mit van der Marks Abschied geht eine vierjährige Zusammenarbeit zu Ende, die bisher drei WSBK-Siege und zwei Siege beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen in Suzuka hervorgebracht hat", würdigt Yamaha die Erfolge des ehemaligen Supersport-Weltmeisters.

Neben den WSBK-Laufsiegen und den Erfolgen in Suzuka verbinden Yamaha und van der Mark die Gaststarts in der MotoGP. In der Saison 2017 startete der Holländer bei zwei Grands Prix, konnte aber nicht in die Punkteränge fahren.

Mit Bildmaterial von LAT.