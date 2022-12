WSBK 2022: Bei welchem Event die meisten Zuschauer vor Ort waren

Audio-Player laden

Die WSBK-Saison 2022 war das erste Jahr seit 2019, in dem die Veranstalter der Rennen wieder unbegrenzt Zuschauer begrüßen durften. Der spannende Dreikampf um den WM-Titel zog viele Fans an die Rennstrecken. Das bestbesuchte Event war das Wochenende in San Juan (Argentinien), bei dem 78.549 Fans gezählt wurden.

Aber auch in Europa war das Interesse an der Superbike-WM groß. Beim zweiten Event der WSBK-Saison in Assen fuhren die Superbike-Piloten vor einer Rekordkulisse. Knapp 50.000 Fans kamen nach Assen. So viele Zuschauer registrierte der Promoter bei keinem der zurückliegenden Events.

Und auch in Donington herrschte eine ausgelassene Stimmung. Kamen von 2015 bis 2019 im Durchschnitt nur etwa 35.000 Fans zur Traditionsstrecke, so konnte in diesem Jahr bei Toprak Razgatlioglus Triple die Marke von 50.000 Zuschauern geknackt werden.

Die Superbike-WM bietet den Fans ein abwechslungsreiches Erlebnis Foto: Motorsport Images

Ebenfalls groß war das Interesse der italienischen Fans. In Misano wurden mehr als 65.000 Fans gezählt. Bei keinem Europaevent waren mehr Zuschauer vor Ort. Misano belegt in der Jahresstatistik den zweiten Platz.

Alvaro Bautista zieht nicht: Geringes Interesse in Spanien

Weniger erfreulich waren die Zahlen aus Spanien. Beim Saisonstart in Aragon kamen nur 20.596 Fans, um das Ducati-Comeback von Alvaro Bautista zu verfolgen, der zwei der drei Rennen gewann. Und auch beim zweiten Spanien-Event waren die Ränge spärlich gefüllt. In Barcelona waren weniger als 30.000 Fans vor Ort.

Leere Ränge: Alvaro Bautista gewann beim Heimrennen in Barcelona alle drei Rennen Foto: Ducati

Die Superbike-WM ist für die spanischen Fans trotz der Erfolge von Bautista nicht so interessant wie die Motorrad-WM. Gespannt sein darf man, ob sich das ändert, wenn Bautista im kommenden Jahr als Titelverteidiger zu seinen Heimrennen kommt.

Estoril war das Event mit den wenigsten Zuschauern. Weniger als 20.000 Zuschauer kamen zur ehemaligen Formel-1-Strecke unweit der Hauptstadt Lissabon, um die Rennen zu sehen. Das Event fällt nach zwei Jahren aus dem Kalender.

Die Besucherzahlen der einzelnen WSBK-Events 2022:

San Juan (Argentinien) - 78.549 Zuschauer

Misano (Italien) - 65.825

Donington (Großbritannien) - 51.831

Mandalika (Indonesien) - 51.629

Portimao (Portugal) - 51.308

Assen (Niederlande) - 49.710

Magny-Cours (Frankreich) - 48.425

Phillip Island (Australien) - 43.549

Most (Tschechien) - 37.081

Barcelona (Spanien) - 29.898

Aragon (Spanien) - 20.596

Estoril (Portugal) - 19.874

Mit Bildmaterial von Kawasaki.