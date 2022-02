WSBK 2022: Honda präsentiert Team mit Lecuona, Vierge und der Fireblade

Audio-Player laden

Als erstes Team der Superbike-WM (WSBK) hat sich Honda am Dienstag in der Aufstellung für die Saison 2022 präsentiert. Das Werksteam von HRC (Honda Racing Corporation) rückt in der neuen Saison mit zwei WSBK-Rookies aus, die beide aus der Motorrad-WM kommen: Iker Lecuona aus der MotoGP-Klasse und Xavi Vierge aus der Moto2-Klasse. In der WSBK-Saison 2022 sitzen die beiden Spanier auf einer Honda Fireblade CBR1000R-RR SP2.

FOTOS: WSBK-Präsentation 2022 von Honda

Als Nachfolger von Alvaro Bautista und Leon Haslam blicken Lecuona und Vierge ihrer ersten Saison in der Superbike-WM mit Vorfreude entgegen. Lecuona, der mit der Startnummer 7 antritt, sagt: "Als Honda mit mir sprach, um für die Superbike-WM zu unterschreiben, war das die erste Option für mich. Erstens weil es ein Werksteam ist, aber auch weil es Honda ist. Für mich ist Honda einer der besten Hersteller in der Motorradwelt."

Angesprochen auf die Umstellung von der KTM RC16, die er zwei Jahre lang im Tech-3-Team in der MotoGP-WM bewegte, auf die Honda Fireblade in der Superbike-WM, meint Lecuona: "Ich glaube nicht, dass ich meinen Fahrstil großartig ändern muss. Ich bin ein Fahrer, der sich anpassen kann. Wenn das Motorrad etwas braucht, versuche ich, dabei zu helfen, es schneller zu machen."

Ein paar Unterschiede zum Grand-Prix-Sport erkennt Lecuona aber doch: "Das Gefühl ist völlig anders", sagt er und nennt "Reifen, Federung und Rahmen" als die markantesten Bereiche, auf die er sich neu einschießen muss." Die Reifen kommen in der Superbike-WM von Pirelli. Was die Federung betrifft, setzt man bei Honda nun auf Showa, nicht mehr auf Öhlins. Einen Wechsel des Zulieferers gibt es auch bei den Bremsen. Hier vertraut man im HRC-Lager nun auf Nissin, nicht mehr auf Brembo.

Die Fireblade wird 30 und rückt 2022 mit Showa-Federn und Nissin-Bremsen aus Foto: Honda Racing

Der Anpassung auf diese Komponenten sieht sich auch Vierge (Startnummer 97) gegenübergestellt: "Ja, es gibt viel zu lernen, aber ich habe das Glück, dass wir vor dem Saisonauftakt noch ein paar Testtage haben, um mich an das Motorrad zu gewöhnen. Auch das Team hilft mir sehr. Wir sind zwei junge Fahrer, die aus einer anderen Meisterschaft kommen. Alles ist neu für uns."

Dass beide Honda-Piloten in der WSBK-Saison 2022 Neulinge in der Rennserie sind, sieht Vierge aber nur bedingt als Nachteil. "Klar, wenn man einen Teamkollegen hat, der Erfahrung in dieser Meisterschaft hat, kann man mit ihm über das Motorrad, die Reifen und andere Dinge sprechen. Aber wir haben ja Leon, der viele Jahre lang gefahren ist. Also können wir ausführlich mit ihm sprechen und er kann uns helfen", spricht er auf Honda-Teammanager Leon Camier an.

Mit Leon Camier haben die beiden WSBK-Rookies einen Ex-Fahrer als Teammanager Foto: Honda Racing

Camier selbst sagt: "Es ist sehr aufregend für mich, eine neue Saison als Teammanager für das Honda-Werksteam in der Superbike-WM zu beginnen. Ich werde alles daran setzen, mich zu verbessern und das Team so gut es geht weiterzuentwickeln. Eines der Hauptthemen ist natürlich unser komplett neues Fahreraufgebot mit der Ankunft von Iker und Xavi."

"Unsere ersten Eindrücke waren wirklich gut", spricht Camier auf die Wintertestfahrten mit Lecuona und Vierge an und meint: "Das Tempo, das sie sie sofort auf dem Motorrad gezeigt haben, war beeindruckend. Wir waren ziemlich überrascht, dass sie beim ersten Test sofort gute Rundenzeiten hingelegt haben. Ihr Feedback ist ganz ähnlich. Das ist positiv für uns, denn es gibt uns eine solide Richtung, in die wir arbeiten können."

Das Jahr 2022 steht bei Honda im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Fireblade. Zu diesem Anlass hat man neben den klassischen HRC-Farben Rot, Weiß und Blau ein spezielles Logo auf den Bikes von Lecuona und Vierge angebracht. Was die Crewchiefs betrifft, so arbeitet Lecuona mit Pete Jennings zusammen, Vierge mit Gorka Segura.

Mit Bildmaterial von Honda Racing.