WSBK 2022: Yamaha stellt Razgatlioglus Nummer-eins-Bike vor

Audio-Player laden

Die Superbike-WM-Saison 2022 nähert sich mit großen Schritten, und anlässlich der für Freitag und Samstag angesetzten Tests in Barcelona hat das Yamaha-Werksteam seine Farben für die Mission Titelverteidigung enthüllt, die in weniger als einem Monat in Aragon (8. bis 10. April) beginnen wird.

Das Team, das im vergangenen Jahr mit Toprak Razgatlioglu den Fahrertitel sowie die Hersteller- und Teamwertung gewann, ist entschlossen, den Erfolg zu wiederholen.

Auch wenn den Weltmeister seit seinem Titelerfolg Gerüchte umkreisen, die ihn in der MotoGP sehen, geht er in dieser Saison als die Nummer eins in der Superbike-WM an den Start und fährt deshalb auch zum ersten Mal auf der Frontverkleidung mit der 1.

Razgatlioglu und Locatelli wieder Teamkollegen

Für den Türken ist es das dritte Jahr in Yamaha-Blau nach einer sensationellen Saison 2021, in der er 13 Rennen gewann, 29 Podestplätze, drei Polepositions und sieben schnellste Runden auf dem Weg zum Titel in der Fahrerwertung einfuhr.

Zum amtierenden Champion gesellt sich erneut Andrea Locatelli. Der Italiener feierte im vergangenen Jahr ein außergewöhnliches Debüt und wurde Gesamtvierter hinter Razgatlioglu, Jonathan Rea (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati). Er stand 2021 viermal auf dem Podest und will 2022 seinen ersten Sieg holen.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK 1 / 5 Foto: Yamaha Motor Racing Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK 2 / 5 Foto: Yamaha Motor Racing Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 3 / 5 Foto: Yamaha Motor Racing Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 4 / 5 Foto: Yamaha Motor Racing Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 5 / 5 Foto: Yamaha Motor Racing

Das Rennpaket der R1 wurde durch eine Reihe von Upgrades bei den Motor- und Fahrwerkskomponenten sowie wichtige Elektronikentwicklungen verstärkt. Es soll den Fahrern eine verbesserte Gesamtleistung im Vergleich zum Titelmotorrad von 2021 bieten.

Superbike-Weltmeister geht gestärkt in die Saison

"Mein Team hat über den Winter unglaubliche Arbeit geleistet und ich habe es genossen, alle Entwicklungen zu testen!", schwärmt Razgatlioglu. "Die neue R1 sieht fantastisch aus und wir sind bereit, in die neue Saison zu starten."

"Mein Ansatz in dieser Meisterschaft ist derselbe: jedes Mal um Rennsiege zu kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, diese Woche in Barcelona mit dem Motorrad zu fahren. Wir werden weiter am Rennpaket arbeiten und versuchen, uns nach den sehr guten Tests in Aragon und Portimao weiter zu verbessern."

Locatelli sagt: "Ich bin wirklich aufgeregt, wieder Rennen zu fahren! Es ist meine zweite Saison in der WSBK und auch mit Yamaha, also haben wir natürlich höhere Ziele."

Einige neue Entwicklungen und Teile an der R1

"Der Fokus liegt darauf, sich in jeder Session zu verbessern, um jedes Wochenende um das Podium kämpfen zu können. Das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir vom ersten bis zum letzten Rennen gut dabei sein können! Ich möchte versuchen zu gewinnen, denn das ist wichtig für mich und auch für das Team."

Auch er lobt Yamaha für die Entwicklungsarbeit: "Die R1 sieht großartig aus, wir haben neue Farben am Motorrad, aber auch einige neue Entwicklungen und Teile, die wir während der Tests im Winter ausprobiert haben - jetzt werden wir das Paket, das wir während der Saison einsetzen werden, finalisieren."

"Sowohl Toprak als auch Loka haben über den Winter hart gearbeitet", betont Teamchef Paul Denning. "Das gesamte Team hat sich voll engagiert, um unser konkurrenzfähiges Paket auf und neben der Strecke fertigzustellen."

"Als Titelverteidiger in der WSBK ist der Start in die diesjährige Saison etwas ganz Besonderes, aber unsere Ziele bleiben die gleichen - unser Bestes zu geben, uns auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren können und unsere Leistung zu maximieren."

Mit Bildmaterial von Yamaha Motor.