WSBK 2023: Axel Bassani verlängert seinen Vertrag bei Motocorsa-Ducati

Audio-Player laden

Im Rahmen der Superbike-WM in Portimao hat Axel Bassani seinen Vertrag mit dem Motocorsa-Ducati-Team verlängert. Bereits vor dem zurückliegenden WSBK-Event in Barcelona wurde Michael Rinaldi als zweiter Fahrer im Ducati-Werksteam bestätigt. Somit war der Verbleib bei Motocorsa die beste Option für Bassani.

"Ich bin wirklich glücklich, mit Motocorsa weiterzumachen", kommentiert Bassani die Vertragsverlängerung mit dem Team von Lorenzo Mauri. Mit der privat eingesetzten Ducati Panigale V4R konnte sich Bassani schon einige Male stark in Szene setzen.

"In diesem Jahr haben wir wirklich gut gearbeitet, wir haben uns gut weiterentwickelt und sind stark gewachsen", bemerkt Bassani stolz. "Ich bin froh, dass ich mit den Mechanikern und dem ganzen Team zusammenbleiben kann."

Axel Bassani schaffte es mit der Motocorsa-Ducati bereits einige Male aufs Podium Foto: Motorsport Images

"Wir werden das Ziel verfolgen und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Ich hoffe, dass ich jedes Wochenende auf dem Podium stehen kann! Ich möchte den Moment und diese Saison genießen, und danach, in der Winterpause, werde ich mich auf 2023 konzentrieren", berichtet der Italiener.

In der WSBK-Saison 2023 will sich Bassani dann endgültig für den Aufstieg ins Werksteam empfehlen. "Nach 2023 werden wir sehen, ob wir die Möglichkeit haben, auf einer Werksmaschine zu fahren und um die Meisterschaft zu kämpfen", so Bassani.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.