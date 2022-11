WSBK 2023: Ex-Weltmeister Tom Sykes kehrt zu Kawasaki zurück!

Audio-Player laden

Tom Sykes kehrt im kommenden Jahr in die Superbike-WM zurück. Sykes einigte sich mit dem Puccetti-Team auf einen Vertrag für die WSBK-Saison 2023. Im Team von Manuel Puccetti wird Sykes eine Kawasaki ZX-10RR pilotieren. Mit Kawasaki feierte Sykes seinen bisher größten Erfolg, den Gewinn der Fahrerwertung in der Saison 2013.

"Ich freue mich sehr, zu Puccetti-Kawasaki zu kommen und in das WSBK-Fahrerlager zurückzukehren", kommentiert Sykes, der in der diesjährigen Saison mit einer Ducati Panigale V4R in der Britischen Meisterschaft fuhr und ein durchwachsenes Jahr erlebte.

Die Rückkehr in die Superbike-WM war Sykes' Ziel, das er zusammen mit Puccetti realisieren konnte. "Seit Jahren bin ich beeindruckt von der Art und Weise, wie Manuel Puccetti sein Team führt und von der Mentalität, mit der er Rennen bestreitet, sowie natürlich von der Infrastruktur des Teams", bemerkt der Ex-Champion.

Tom Sykes fuhr bis Ende 2018 für Kawasaki und wechselte zu BMW Foto: LAT

Für das Puccetti-Team war es wichtig, einen bekannten Fahrer zu verpflichten. In den zurückliegenden Jahren erlebte das italienische Kawasaki-Team schwierige Zeiten. Mit Sykes möchte man an die Erfolge anknüpfen, die mit Toprak Razgatlioglu erreicht wurden.

Lucas Mahias konnte die Erwartungen von Puccetti nicht erfüllen Foto: Motorsport Images

"Wir haben bereits einen Testplan aufgestellt, der im Dezember in Jerez beginnt, wo wir beginnen werden, unsere Ninja um Tom herum zu formen. Wir werden dann mit Tests im Windkanal und weiteren Streckentests im Januar fortfahren. Das gesamte Team freut sich sehr darauf, einen Spitzenfahrer wie Tom willkommen zu heißen", so der Puccetti-Verantwortliche.

Mit Bildmaterial von LAT.