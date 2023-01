WSBK 2023: GoEleven zeigt Philipp Öttls Ducati Panigale V4R mit Updates

Audio-Player laden

Das Ducati-Kundenteam GoEleven ist das erste Team, das sich für die Saison 2023 der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) präsentiert hat. Bei der Zeremonie, die am vergangenen Samstag am Sitz des Teams in Cherasco (Italien) stattfand, waren rund 250 geladene Gäste dabei, als die Ducati Panigale V4R von Philipp Öttl im neuen Design und mit ersten technischen Updates vorgestellt wurde.

Was die Updates betrifft, sticht vor allem der weit nach oben gezogene Auspuff ins Auge. Dieser ist im WSBK-Reglement für die Saison 2023 so vorgeschrieben. Außerdem hat man die Form des Tanks sowie den Sitz überarbeitet. Und auch an den Winglets wurde über Winter Hand angelegt.

Weitere technische Neuerungen, die das 2023er-Paket komplett machen, werden erst bei den anstehenden Testfahrten zu sehen sein. Am 25./26. Januar wird in Jerez (Spanien) getestet, wenige Tage später (31. Januar und 1. Februar) in Portimao (Portugal).

Der weit nach oben gezogene Auspuff ist eines der Updates an der Panigale für 2023 Foto: Alberto Scarzello

Somit war die bei der Teampräsentation in Cherasco gezeigte GoEleven-Ducati noch eine Kombination aus 2022er- und 2023er-Teilen. Zu den Gästen, die vor Ort waren, zählte übrigens Ruben Xaus, seines Zeichens WSBK-Vizechampion 2003 auf Ducati und ein enger Freund von GoEleven-Teambesitzer Giovanni Ramello.

"Die Teampräsentation war großartig", sagt Philipp Öttl, der die Farben von GoEleven-Ducati auch in der Saison 2023 als alleiniger Fahrer vertritt. "Ich freue mich auf die ersten Testfahrten. Die Winterpause war kurz und ich kann es kaum erwarten, mein Superbike zu fahren und wieder gemeinsam mit dem gesamten Team zu arbeiten", so der Deutsche, dessen beste Platzierung in der Saison 2022 ein sechster Platz in Barcelona war. Insgesamt fuhr Öttl in seiner Rookie-Saison in der Superbike-WM sechsmal in die Top 10.

Auch GoEleven-Teambesitzer Giovanni Ramello kann es "kaum erwarten, in einer paar Tagen für die ersten Testfahrten an die Rennstrecke zurückzukehren, sodass wir uns ein Bild davon machen können, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten (Übersicht: Bestätigte Fahrer für die Superbike-WM 2023) stehen. Es geht darum, einen ersten Eindruck für die neue Saison zu bekommen, wenngleich es natürlich bei Testfahrten in erster Linie darauf ankommt, das Motorrad und das Gefühl für den Fahrer zu entwickeln".

Mit Bildmaterial von Alberto Scarzello.