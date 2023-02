WSBK 2023: GRT-Yamaha zeigt die Lackierung von Dominique Aegerters R1

Audio-Player laden

Das GRT-Yamaha-Team steht vor einem Neuanfang: In der Superbike-WM 2023 tritt das Yamaha-Kundenteam mit zwei Rookies an. Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter und Ex-MotoGP-Pilot Remy Gardner werden das Team vertreten. Garrett Gerloff wechselte zu Bonovo-BMW und Kohta Nozane versucht sein Glück in der Moto2-WM.

Optisch gibt es im Vergleich zur WSBK-Saison 2022 keine großen Unterschiede. Und auch aus technischer Sicht gibt es nur einen Feinschliff. Gespannt sein darf man, was Aegerter in seiner WSBK-Debütsaison zeigen kann. Beim ersten großen Vorsaisontest hinterließ der Schweizer einen sehr starken Eindruck und fuhr in die Top 6 (zur Reaktion).

"Ich freue mich sehr darauf, mit den neuen Farben auf der Strecke zu fahren. Ich liebe das Design und kann es kaum erwarten, die neue Lackierung auf der Strecke zu zeigen", erklärt Aegerter im Rahmen der Teampräsentation.

"Die Lackierung ist cool und ich hoffe, dass es den Fans gefallen wird. Wir hoffen, dass es auch auf jeder Strecke schnell sein wird, was das Wichtigste ist", bemerkt Aegerter. "Es ist schön, Teil der Yamaha- und GRT-Familie zu sein. Wir haben bereits bei den ersten Tests vor der Saison gute Zeiten erzielt. Ich glaube, wir arbeiten gut zusammen."

"Unser Ziel ist es, uns bei jedem Event konstant zu verbessern, und ich bin zuversichtlich, dass wir das erreichen können. Ich kann es kaum erwarten, dass auf Phillip Island eine neue, aufregende Meisterschaft beginnt", so der Supersport-Champion.

Mit Remy Gardner erhält Aegerter einen sehr fähigen Teamkollegen. Gardner gewann 2021 die Moto2-WM und erlebte danach mit Tech-3-KTM eine durchwachsene MotoGP-Saison. Der Weg des Australiers führte in die Superbike-WM zu Yamaha.

"Endlich kann ich mich in Blau sehen!", freut sich Gardner. "Ich bin aufgeregt über dieses neue Kapitel, das neue Fahrerlager und das neue Motorrad. Ich bin begeistert. Das Team und Yamaha waren großartig. Wir haben seit dem ersten Test eine gute Chemie. Ich kann es kaum erwarten, die Saison in Phillip Island zu beginnen. Ich freue mich darauf, ein neues Projekt zu starten."

Teammanager Filippo Conti freut sich auf die WSBK-Saison 2023: "Wir sind alle begeistert von diesem Neuanfang. Remy und Dominique bei uns zu haben, ist eine spannende Herausforderung, auf die sich jeder im Team freut."

"Beide Fahrer werden zum ersten Mal in der WSBK fahren, aber wir sprechen immer noch von zwei großartigen Fahrern, die auch Weltmeister sind", bemerkt der GRT-Teammanager. "Wir werden versuchen, ihnen von den ersten Rennen an zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, mit dem Ziel, bei jeder Runde Fortschritte zu machen und sich zu verbessern."

Mit Bildmaterial von Yamaha.