WSBK 2023: Kawasaki zeigt die Bikes von Jonathan Rea und Alex Lowes

Kawasaki hat nach Ducati und Yamaha als dritter Hersteller sein Werksteam für die Superbike-WM 2023 präsentiert. Auch bei Kawasaki gab es keine Veränderungen bezüglich des Fahrerduos. Rekord-Champion Jonathan Rea steht vor seiner neunten Saison als Kawasaki-Werkspilot. Alex Lowes bleibt Teamkollege und bestreitet 2023 seine vierte Saison mit Kawasaki.

In diesem Jahr präsentierte Kawasaki die Werks-Superbikes zusammen mit dem Kawasaki-Motocross-Team und den Fahrern Romain Febvre und Mitch Evans. Die Lackierungen der Ninja ZX-10RR und der KX450-SR sind sich sehr ähnlich. Dei Farbe Grün dominiert. Zudem gibt es schwarze und weiße Akzente.

Einen Hauptsponsor konnte Kawasaki für die WSBK-Saison 2023 nicht finden. Auf dem Werks-Superbike dominieren die eigenen Logos. Abgesehen von Energydrink-Hersteller Monster wird auf der Verkleidung hauptsächlich für technische Partner geworben.

Technisch hat Kawasaki im Winter 2022/2023 an einigen Details gearbeitet, um aus der in die Jahre gekommenen ZX-10RR noch etwas mehr Performance herauszuquetschen. "Wir haben hart daran gearbeitet, an einigen Details zu feilen, unser Motorrad und die Organisation des Teams zu verbessern, um zu versuchen, den Titel erneut zu gewinnen", erklärt Teammanager Guim Roda.

"Johnny und Alex sind mit voll aufgeladenen Batterien einsatzbereit, also lasst uns bei der australischen Runde sehen, wie stark wir in dieser neuen Saison angekommen sind", bemerkt der Kawasaki-Teammanager.

Gelingt Jonathan Rea die Rückkehr an die Spitze?

Nach sechs WM-Titeln in Folge musste sich Rekord-Champion Jonathan Rea in den beiden zurückliegenden Jahren mit zweiten und dritten Plätzen in der Endabrechnung zufriedengeben. Wie im Vorjahr startet Rea mit der Startnummer 65.

"Ich freue mich sehr auf die neue Saison", kommentiert Rea. "Wir hatten eine wirklich solide Vorsaison. Ich freue mich auch darauf, nach Phillip Island zu kommen und das Jahr auf eine Art und Weise zu beginnen, die für uns normaler zu sein scheint."

"Ich habe das Gefühl, dass ich mich abseits der Rennstrecke sehr gut vorbereitet habe. Während der Wintertests haben wir uns verbessert, was sehr motivierend ist", berichtet Rea. "Es ist schön, ein paar neue Leute um sich zu haben, und das bringt schon ein anderes Gefühl mit sich. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

"Wir haben Fortschritte mit dem Motorrad gemacht und arbeiten hart daran, unser Gefühl und die Ergebnisse der letzten Saison zu verbessern. Hoffentlich können wir um Rennsiege kämpfen und um den Weltmeistertitel", so der sechsmalige Champion.

Woran Alex Lowes im Testwinter besonders intensiv gearbeitet hat

Teamkollege Alex Lowes muss sich 2023 für die Zukunft empfehlen. Mit dem Look der 2023er-Ninja hat sich der Brite bereits angefreundet: "Ich liebe es, wie das Motorrad aussieht. Das 2023er-Design gefällt mir sehr gut."

"Im vergangenen Jahr hatte ich einen ziemlich guten Speed, starke Qualifying-Leistungen und ich konnte mit den Top 3 mithalten. Im Rennen, als der Grip nachließ, hatte ich etwas mehr zu kämpfen", analysiert Lowes und fügt hinzu: "Das ist ein Bereich, auf den wir uns konzentriert haben."

"Ich freue mich wirklich auf das Jahr. Ich hatte einen guten Trainingswinter und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich fahre zwar schon ein paar Jahre in der Superbike-WM, aber ich bin immer noch so aufgeregt, als wäre es das erste Mal. Es ist noch genau so, wie ich mich damals im Jahr 2014 gefühlt habe. Jetzt freue ich mich darauf, nach Australien zu kommen und zur Sache zu kommen", berichtet der WSBK-Routinier.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.