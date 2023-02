WSBK 2023: Mindestgewicht für Fahrer in der Superbike-WM ist vom Tisch

Audio-Player laden

In der Superbike-WM 2023 wird es kein Mindestgewicht für die Fahrer geben. Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart verkündeten die Verantwortlichen der Serie diese Entscheidung. Für Scott Redding, Loris Baz und die anderen groß gewachsenen Fahrer der WSBK ist das ein Rückschlag. Weltmeister Alvaro Bautista hingegen kann aufatmen.

Getroffen wurde die Entscheidung in einem Treffen der Superbike-Kommission, bestehend aus Vertretern von Rechteinhaber Dorna, Motorrad-Weltverband FIM und der Herstellervereinigung MSMA.

"Die Superbike-WM ist jetzt erwachsen geworden. Es ist notwendig, die Kontinuität dieser Kategorie zu gewährleisten und die technischen Regeln beizubehalten, die für den derzeitigen Erfolg verantwortlich sind. Die Frage eines kombinierten Mindestgewichts (Fahrer/Maschine) wurde vom 'SBK Permanent Bureau' verworfen", heißt es in der Mitteilung.

In der Superbike-Kommission wurden auch einige Rahmenbedingungen für die Support-Klassen angepasst. Die Flag-to-Flag-Regel, die bereits in der Superbike-WM und in der Supersport-WM angewendet wird, kommt nun auch in der Supersport-300-WM zum Einsatz.

Die Flag-to-Flag-Regel gilt ab 2023 auch in der Supersport-300-WM Foto: Motorsport Images

"In Anbetracht der Tatsache, dass das Mindestalter der WorldSSP300-Fahrer angehoben wurde und dass diese Fahrer für die Teilnahme an einer höheren Klasse trainieren müssen, wurde beschlossen, dass in dieser Kategorie Flag-to-Flag-Rennen eingeführt werden", begründen die Offiziellen diese Änderung.

Weiterhin wurde festgelegt, dass nicht unmittelbar vor Rennveranstaltungen getestet werden darf. "Fahrern und Teams, die einen Vertrag für die Supersport- und Supersport-300-Weltmeisterschaft haben, ist es nun untersagt, in den 11 Tagen vor dem ersten Training einer Veranstaltung der FIM Superbike-Weltmeisterschaft am gleichen Ort zu testen, zu trainieren oder Rennen zu fahren", heißt es in der Mitteilung.

Nex-Gen-Bikes in der Supersport-WM: Keine weiteren Anpassungen der Regeln Foto: Ducati

Für die Supersport-WM, in der seit der Saison 2022 auch die sogenannten Next-Generation-Bikes mit mehr als 600 ccm antreten dürfen, werden "die technischen Regeln von 2022 für ein weiteres Jahr beibehalten".

"Dieser Aufschub ermöglicht es den aktuellen Herstellern, während der laufenden Saison an den technischen Regeln für die Supersport Next Generation 2024 zu arbeiten, die für alle Hersteller verbindlich sind", so die WSBK-Verantwortlichen.

Die Superbike-WM und die Supersport-WM starten am kommenden Wochenende (24. bis 26. Februar) in die Saison 2023. Der Saisonstart der Supersport-300-WM erfolgt beim Europaauftakt in Assen (21. - 23. April).

