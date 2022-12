WSBK 2023: Starterlisten für die Superbike-WM und Supersport-WM

Audio-Player laden

Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben kurz vor dem Jahreswechsel die vorläufigen Starterlisten für die Saison 2023 veröffentlicht. Das Feld der Superbike-WM besteht in der neuen Saison aus 23 Stammfahrern.

Weltmeister Alvaro Bautista verzichtet auf das Privileg der Startnummer 1. Der Spanier wird auch im neuen Jahr seine gewohnte Nummer 19 verwenden. Nach dem Titelgewinn war unklar, ob Bautista bei seiner Stammnummer bleibt oder ob er die Nummer des Champions verwendet.

"Ich werde die 1 auf der Verkleidung tragen, weiß aber noch nicht, ob in Kombination mit der 9 oder allein", kommentierte der Ducati-Pilot nach seinem WM-Erfolg. Ducati hätte gern die Nummer 1 verwendet. "Die Nummer 1 sieht sehr schön auf diesem Motorrad aus", bemerkte Technikdirektor Marc Zambenedetti, als Bautista mit der Nummer 1 den Titelgewinn feierte.

Philipp Öttl steht vor seiner zweiten Saison in der Superbike-WM Foto: Team Go Eleven

Abgesehen von Bautistas Startnummer gibt es keine großen Überraschungen. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) kehrt zur Nummer 54 zurück und Jonathan Rea (Kawasaki) bleibt bei der Nummer 65.

Mit Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) gibt es zwei deutschsprachige Piloten im Feld der Superbike-WM. Und auch in den beiden Supersport-Klassen wird Deutsch gesprochen.

Marcel Schrötter debütiert in der Supersport-WM Foto: Motorsport Images

Marcel Schrötter wechselte von der Moto2-WM in die Supersport-WM und wird für MV Agusta mit einer F3 800 an den Start rollen. Bei den Europarennen wird der Österreicher Max Kofler für D34G-Ducati mit einer Panigale V2 antreten.

Freudenberg-KTM: Lennox Lehmann bekommt einen starken Teamkollegen Foto: Team Freudenberg

In der Supersport-300-WM schickt das sächsische Freudenberg-KTM-Team gleich zwei deutsche Fahrer an den Start. Lennox Lehmann absolviert seine zweite Saison für das Team in der WM. Landsmann Dirk Geiger wird sein Teamkollege.

