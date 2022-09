WSBK 2023: Steigt Dominique Aegerter mit Yamaha in die Superbike-WM auf?

Audio-Player laden

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter bemüht sich weiterhin, einen Platz in der Superbike-WM zu finden. Am liebsten würde der Schweizer eine Werks-Yamaha pilotieren, doch Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli sind auch für 2023 gesetzt. Im neuen GMT94-Kundenteam, das von der Supersport-WM in die Superbike-WM aufsteigt, könnte Aegerter aber unterkommen und eine Yamaha R1 pilotieren.

"Es wurde noch nichts konkret vereinbart. Wir führen enge Gespräche mit Yamaha-Schweiz und Yamaha-Europa, um einen guten Platz für mich in der Superbike-WM zu finden. Ich würde gern für ein Werksteam fahren, denn ich denke, dass ich das nach der vergangenen und dieser Saison aus sportlicher Sicht verdient hätte", kommentiert Aegerter vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte in Magny-Cours.

"Man konnte auch beim MotoGP-Test sehen, dass ich mit großen Motorrädern ziemlich schnell sein kann (lacht; Anm. d. Red.)", bemerkt Aegerter im Gespräch mit der offiziellen Website der Superbike-WM. "Warten wir ab, was passiert. Ich hoffe aber, dass ich in den kommenden Wochen etwas sagen kann. Ich hoffe, einen guten Platz zu finden, um mein Potenzial auf einem anderen Motorrad zu zeigen."

Beim MotoGP-Test in Misano pilotierte Dominique Aegerter die Werks-Suzuki Foto: Team SUZUKI ECSTAR

In der Sommerpause der Supersport-WM konnte Aegerter die MotoE gewinnen. "Ich habe sehr hart gearbeitet, um diesen MotoE-Titel einzufahren. Jetzt hat es endlich nach drei Jahren geklappt. Das Glück war dieses Mal auf meiner Seite", freut sich der Schweizer. "Für mich wurde ein Traum war. Jetzt gibt es noch eine zweite Mission, die wir zu Ende bringen müssen."

Gemeint ist die Verteidigung des Titels in der Supersport-WM. Beim zurückliegenden Wochenende in Most verlor Aegerter 50 Punkte auf WM-Rivale Lorenzo Baldassarri. "Bisher hatten wir eine beinahe perfekte Saison. Ich gewann neun Rennen und war ein Mal Zweiter. Ein Mal wurde ich zu Sturz gebracht und ein Mal habe ich einen Fehler gemacht", spielt er seine kontroverse Aktion nach dem Sturz im ersten Most-Rennen an.

"Wir führen mit 14 Punkten. Es stehen noch zwölf Rennen aus. Es kann viel passieren", weiß Aegerter, der in der Meisterschaft praktisch nur noch Baldassarri fürchten muss. Ducati-Pilot Nicolo Bulega konnte noch kein Rennen gewinnen und liegt als WM-Dritter bereits 98 Punkte zurück.

Mit Bildmaterial von Ten Kate Racing.