WSBK 2023: Yamaha zeigt Toprak Razgatlioglus neues Superbike

Audio-Player laden

Yamaha hat unmittelbar vor dem Start des zweiten Vorsaisontests der Superbike-WM in Portimao die Farben der Werks-Superbikes gezeigt. Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli bilden wie in den beiden zurückliegenden Jahren das Yamaha-Werksteam. Für Ex-Champion Razgatlioglu ist es die bereits vierte Saison als Yamaha-Pilot.

Optisch unterscheiden sich die Superbikes des Yamaha-Werksteams durch einige neue Sponsoren von den 2022er-Bikes. Technisch gibt es ebenfalls nur Detailänderungen. Im Winter wurde unter anderem eine neue Schwinge entwickelt, die für eine bessere Traktion und somit eine bessere Beschleunigung und einen höheren Topspeed sorgen soll.

Das Ziel von Yamaha ist klar. Nach der Niederlage im Vorjahr gegen Ducati und Alvaro Bautista will Yamaha wieder das Ergebnis der WSBK-Saison 2021 erreichen, als man die Fahrer-, Hersteller- und Teamwertung gewann. Im Vorjahr musste sich Yamaha in allen drei Wertungen mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

"Jeder weiß jetzt, dass es mein Ziel ist, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen", bemerkt Razgatlioglu. "Es ist nicht einfach, denn alle Fahrer sind stark, aber ich bin zufrieden mit der Arbeit, die Yamaha und das Team in diesem Winter geleistet haben."

"Ich freue mich, wieder aufs Motorrad steigen zu können. Wir haben viele Verbesserungen, die wir bei den Tests ausprobieren können. In Jerez habe ich eine sehr gute Rundenzeit erreicht. Okay, es war nicht der Rundenrekord, aber ich war sehr nah dran", kommentiert Razgatlioglu den ersten Vorsaisontest in Jerez, bei dem er an beiden Tagen die Bestzeit fuhr.

"Jetzt arbeiten wir weiter, denn wir können uns nicht zurücklehnen. Es ist schön, die neue Lackierung zu sehen. Das Motorrad sieht gut aus, finde ich! Wir arbeiten jetzt weiter, um alles noch besser zu machen, aber schon bald sind wir bereit für das Rennen", so der Ex-Champion.

Kann sich Andrea Locatelli als Spitzenfahrer etablieren?

Für Teamkollege Andrea Locatelli ist die WSBK-Saison 2023 ein wichtiges Jahr, um sich für die Zukunft zu empfehlen. Locatelli muss sich steigern und steht unter Druck. "Es war ein wirklich kurzer Winter, was für einen Fahrer gut ist! Ich bin wirklich froh, wieder in die Saison zu starten", bemerkt der Italiener.

"Mein Ziel ist es natürlich, weiter Schritt für Schritt zu vorzugehen, aber ich denke, wir können dieses Jahr sehr gut abschneiden. Wir haben die Saison in Indonesien und Australien auf eine gute Art und Weise beendet, natürlich möchte ich die Lücke zur Spitze schließen und um das Podium kämpfen. Natürlich möchte ich auch versuchen, zu gewinnen", stellt der ehemalige Supersport-Weltmeister klar.

Paul Denning hat ehrgeizige Ziele für die WSBK 2023

Teammanager Paul Denning strebt zusammen mit seinen Fahrern die Triple-Crown an: "14 Rennen im Jahr 2022 zu gewinnen war eine großartige Leistung. Für 2023 haben die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Yamaha in Mailand und das Team hart daran gearbeitet, weitere Verbesserungen zu finden, die es Toprak und Andrea ermöglichen, die Stärken der Yamaha R1 weiter auszunutzen und voller Zuversicht in die Saison zu starten."

"Für Toprak ist das Ziel klar - er will den Weltmeistertitel zurückerobern. Wir müssen das Jahr stärker beginnen und als Team eine 'perfekte Saison' abliefern. Das wird nicht einfach sein, aber wir haben uns das Ziel vorgenommen", so Paul Denning.

"Andrea hat sich in den letzten Veranstaltungen des Jahres 2022 stark verbessert, er kehrte in Indonesien auf das Podium zurück und festigte seinen fünften Platz in der Gesamtwertung, und wir haben große Hoffnungen, dass er sich 2023 steigern kann. 'Loka' weiß, wie man gewinnt - und wir glauben, dass er die Fähigkeit hat, dies auf der R1 zu tun", stärkt der Yamaha-Teammanager seinem zweiten Fahrer den Rücken.

Mit Bildmaterial von Yamaha.