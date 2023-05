WSBK 2024: BMW bestätigt die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu wechselt nach der laufenden Superbike-WM-Saison von Yamaha zu BMW. Yamaha bestätigte am Montagvormittag, dass Razgatlioglu das Team am Saisonende verlassen wird (zu den Reaktionen von Andrea Dosoli und Toprak Razgatlioglu). Am Nachmittag verkündete BMW, das der Türke das WSBK-Projekt der Münchner ab 2024 unterstützen wird.

"Herzlich willkommen in der BMW-Motorrad-Motorsport-Familie, Toprak Razgatlioglu", kommentiert Markus Schramm, der Leiter der BMW-Motorradabteilung. "Wir freuen uns sehr, ihn ab der kommenden Saison in unserem WSBK-Werksfahrer-Kader begrüßen zu können."

"Ich bin sehr stolz darauf, dass sich Toprak für BMW entschieden hat. Dies ist ein zukunftsweisender Schritt für unser Projekt und ein starkes Commitment für BMW in der Superbike-WM."

Seit der werksseitigen Rückkehr von BMW in die Superbike-WM in der Saison 2019 haben einige große Namen versucht, mit der S1000RR und später der M1000RR Erfolge sicherzustellen. Der bisher größte Meilenstein war der Sieg von Michael van der Mark vor eineinhalb Jahren in Portimao.

Verlässt Scott Redding das BMW-Team oder wird er Teamkollege von Toprak Razgatliolgu? Foto: BMW Motorrad

Scott Redding kam 2022 zum Team, konnte bisher aber nicht die Erwartungen erfüllen. Offen ist, ob der Brite das Team verlassen muss oder ob er Teamkollege von Razgatlioglu wird. Für die kommende WSBK-Saison hat Redding eine Option. Die Chance, Razgatlioglu zu verpflichten, ließ sich BMW aber nicht entgehen.

Kann Toprak Razgatlioglu auch mit der BMW M1000RR um den Titel kämpfen? Foto: WorldSBK.com

"Toprak Razgatlioglu zählt zweifellos zu den derzeit besten Piloten im Feld", bemerkt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Das hat er nicht nur mit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2021 bewiesen. Doch er ist nicht nur ein schneller Motorrad-Rennfahrer, sondern auch abseits der Strecke eine tolle Persönlichkeit."

"Wir sind überzeugt, dass sich Toprak sehr schnell in der BMW-Familie einleben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und unsere gemeinsame Zukunft", erklärt Marc Bongers.

