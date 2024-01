WSBK 2024: BMW präsentiert die Farben von Toprak Razgatlioglus M1000RR

BMW hat heute als erster der fünf Hersteller die Farben für die Superbike-WM 2024 gezeigt. Bei einer Präsentation im Werk in Berlin waren alle vier BMW-Piloten vor Ort und enthüllten die Lackierungen ihrer Superbikes. Beim Launch im Fokus stand natürlich Neuzugang Toprak Razgatlioglu.

Im Mai 2023 verkündete Toprak Razgatlioglu, dass er das Yamaha-Werksteam am Ende der Saison verlässt, um bei BMW eine neue Herausforderung anzunehmen. Von 2020 bis 2023 gewann Razgatlioglu mit Yamaha insgesamt 37 WSBK-Rennen und bescherte dem japanischen Hersteller in der Saison 2021 den WM-Titel.

Aber kann sich Razgatlioglu auch nach dem Wechsel zu BMW im Spitzenfeld behaupten und regelmäßig um Siege und Meisterschaften kämpfen? Der Türke selbst ist zuversichtlich: "Vielleicht können wir schon im ersten Jahr mit BMW um den Titel kämpfen."

Die zweite Werks-BMW wird weiterhin von Michael van der Mark pilotiert. Van der Mark bildete bereits in der WSBK-Saison 2020 bei Yamaha ein Team mit Razgatlioglu, wechselte daraufhin aber zu BMW. Nach wie vor ist Van der Mark der einzige Fahrer, der nach dem werksseitigen Comeback von BMW in der Saison 2019 ein Rennen gewinnen konnte.

Doch in den zurückliegenden Jahren erlebte der Niederländer viele Rückschläge. Zahlreiche zum Teil sehr schwere Verletzungen brachten den fünffachen WSBK-Laufsieger vom Kurs ab. BMW verhielt sich trotz der Schicksalsschläge sehr loyal und ermöglicht Van der Mark eine weitere Saison als Werkspilot.

Bonovo auf einer Stufe mit dem offiziellen BMW-Werksteam

Neben den beiden Werkspiloten rüstet BMW weiterhin die Fahrer des Bonovo-Teams mit aktuellem Werksmaterial aus. Die Mannschaft rund um Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski setzte sich im Vorjahr stark in Szene und erhält ab der WSBK-Saison 2024 offiziellen Werksstatus.

Nach zwei durchwachsenen Jahren im Werksteam wechselte Scott Redding nach dem Saisonfinale in das Bonovo-Team. Vorausgegangen waren komplizierte Verhandlungen und eine lange Phase der Ungewissheit, wie es bei Redding weitergeht.

Der ehemalige MotoGP-Pilot strebt im Team von Röder und Galinski einen Neustart an. Das Talent von Redding ist unbestritten. Die Frage ist, ob es Ex-Racer Galinski schafft, Redding mental zu alter Stärke zu bringen. Leicht wird es für den BSB-Champion der Saison 2019 nicht, sich gegen seine drei starken Markenkollegen durchzusetzen.

Bonovo-Teamkollege Garrett Gerloff war im Vorjahr überraschend der bestplatzierte BMW-Pilot. Vor allem im finalen Saisondrittel überzeugte Gerloff und bescherte BMW in Magny-Cours die Poleposition. Als WM-Zwölfter lag er zwei Positionen vor Werkspilot Redding.

Sollte Gerloff seine Form in der neuen Saison fortsetzen, dann ist das erste Podium mit BMW nur eine Frage der Zeit.

Als nächster Hersteller zeigt Ducati seine Farben für die WSBK-Saison 2024. Am Montag, dem 22. Januar, präsentiert das Weltmeister-Team in Madonna di Campiglio die Lackierung von Alvaro Bautistas Panigale V4R. Am 28. Januar folgt der Launch von Yamaha. Kawasaki zeigt am 8. Februar die Lackierung für die neue Saison.

Mit Bildmaterial von Sebastian Fränzschky.