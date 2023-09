WSBK 2024: Danilo Petrucci bleibt für zweite Saison bei Barni-Ducati

Danilo Petrucci wird auch in der Saison 2024 der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) für das Ducati-Kundenteam Barni an den Start gehen. Der Rennstall von Marco Barnabo hat am Freitag die Verlängerung von Petruccis Vertrag um ein Jahr bekanntgegeben.

Die laufende WSBK-Saison 2023 ist für Petrucci die Rookie-Saison. In der ist er drei Rennwochenenden vor Schluss zweitbester Fahrer eines Satellitenteams (hinter Motocorsa-Ducati-Pilot Axel Bassani). Auf das Podium hat es "Petrux" schon dreimal geschafft. Für 2024 peilt er seinen ersten Sieg an.

"Ich bin so glücklich. Dieses Jahr war es eine große Herausforderung für mich, wieder an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, und zwar auf dem höchsten Niveau", sagt der 32-jährige Italiener, der als Vizechampion der MotoAmerica-Saison 2022 in die Superbike-WM gekommen ist. Zuvor war Petrucci zehn Jahre lange (2012 bis 2021) Stammfahrer in der MotoGP-WM gewesen.

Für Barni-Teamchef Barnabo ist die weitere Zusammenarbeit mit Petrucci "eine logische Sache, denn sie ist der Lohn für die Arbeit, die wir gemeinsam bis jetzt verrichtet haben. Wir haben das Motorrad an Danilos Bedürfnisse angepasst und er hat sich seinerseits angepasst. Jetzt sind wir konkurrenzfähig".

FOTOS: Danilo Petrucci in der Superbike-WM 2023

Petrucci selbst fühlt sich in der Superbike-WM inzwischen heimisch. "Beide Seiten, Barni und ich, wollen ein weiteres Jahr mit einem noch besseren Motorrad, mehr Unterstützung von Ducati und vor allem mit mehr Erfahrung mit diesem Motorrad, den Reifen und dem Team", sagt er und blickt voraus: "Wir setzen uns hohe Ziele. Uns fehlt nur noch ein kleiner Schritt, um konstant mit dem 'Titanic Trio' kämpfen zu können."

In seiner Rookie-Saison in der WSBK ist "Petrux" schon dreimal auf das Podium gefahren Foto: Motorsport Images

Mit "Titanic Trio" meint Petrucci natürlich Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea, die die Rennsiege in der Superbike-WM seit zwei Jahren unter sich ausmachen. Das bislang letzte Mal, dass es einem anderen Fahrer gelungen ist, ein Rennen zu gewinnen, war im Oktober 2021 in San Juan (Argentinien), als der damalige Ducati-Pilot Scott Redding den zweiten Lauf gewann.

Für 2024 werden die Karten im "Titanic Trio" neu gemischt, denn Razgatlioglu sattelt von Yamaha auf BMW um, während Rea von Kawasaki zu Yamaha wechselt. Petrucci hingegen bleibt bei Barni-Ducati und fährt in der neuen Saison abermals eine Ducati Panigale V4R, dann aber mit neuen technischen Entwicklungen.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit einem vollen Jahr Erfahrung noch besser abschneiden können. Ich möchte einen Sieg einfahren, denn das ist meine größte Herausforderung. Es ist mein Traum, einer der Fahrer zu werden, die ein Rennen in der MotoGP-WM und in der Superbike-WM gewonnen haben", sagt Petrucci in Anspielung auf die gerade mal 17 Piloten, die genau das geschafft haben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.