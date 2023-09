WSBK 2024: Ducati bestätigt Nicolo Bulega als Teamkollegen von Bautista

In der Superbike-WM fallen immer mehr Puzzleteile für die Saison 2024 an ihre Stelle. Das Ducati-Werksteam bestätigt den zweiten Fahrer für das kommende Jahr. Neben Alvaro Bautista wird Nicolo Bulega sein Debüt in der seriennahen Meisterschaft geben.

Bulega bestreitet aktuell seine zweite Saison in der Supersport-WM mit einer Ducati Panigale V2. Der Italiener dominiert das Geschehen. Mit neun Saisonsiegen ist der 23-Jährige auf dem Weg zum WM-Titel. Vier Rennwochenenden vor Saisonende hat er 46 WM-Punkte Vorsprung.

Diese Leistung wird mit dem Aufstieg in die Superbike-WM belohnt. "Nicolo ist eine Wahl, die uns stolz macht, denn sie bestätigt die Qualität des Projekts, das wir vor zwei Jahren in der Supersport-Weltmeisterschaft begonnen haben", sagt Ducati-Teamchef Stefano Cecconi.

"Er hat sich stetig weiterentwickelt und wir erwarten, dass er diesen Weg auf der Panigale V4R fortsetzen wird, denn er hat bei den Tests bewiesen, dass er mit diesem Motorrad sehr schnell sein kann."

Der "zweite Karriereweg" von Bulega ist von Erfolg gekrönt. Er war zunächst Teil der VR46-Akademie von Valentino Rossi. Aber er konnte weder in der Moto3 noch in der Moto2 große Erfolge erringen.

Nach der Trennung von VR46 Ende 2019 fuhr er noch zwei Jahre Moto2 für Gresini, aber Erfolge blieben weiterhin aus. Dennoch bekam er von Ducati das Angebot, das neue Projekt mit der Panigale V2 in der Supersport-WM in Angriff zu nehmen.

"Wir haben von Anfang an an das Talent von Nicolo geglaubt, der außerdem in diesen anderthalb Jahren große Professionalität und Verbundenheit mit den Farben des Teams gezeigt hat", betont Cecconi.

In der Supersport-WM fährt Nicolo Bulega derzeit von Erfolg zu Erfolg Foto: Ducati

Lob gibt es auch von Ducati-Motorsportchef Gigi Dall'Igna: "Nicolo hat uns eine große Freude bereitet. Er ist ein sehr talentierter Fahrer und seine Erfahrung könnte ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung dieser faszinierenden und anspruchsvollen Herausforderung sein."

"Beim Test mit der Ducati Panigale V4 R hat er gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich mit den besten Fahrern der Superbike-Meisterschaft zu messen. Das Teilen der Garage mit Alvaro wird ihm nur helfen, zu wachsen."

Für Bulega wird "ein Traum" wahr, denn er erhält die Chance in einem der besten Teams der Superbike-WM. "Vielen Dank für das Vertrauen", sagt der 23-Jährige. "Wenn ich an die Geschichte dieses Teams denke, bin ich stolz darauf, die gleichen Farben vertreten zu dürfen."

"Außerdem bin ich sehr glücklich, dass ich die Box mit Alvaro teilen kann. Ihn als Teamkollegen zu haben, wird ein großes Plus sein. Ich werde versuchen, alle Informationen, die ich von ihm lernen kann, aufzunehmen."

Mit der Verpflichtung von Bulega steht nun endgültig fest, dass Michael Ruben Rinaldi das Ducati-Werksteam verlassen muss. Seit 2021 fährt Rinaldi für das Werksteam. In dieser Zeit gelangen ihm "nur" drei Rennsiege.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.