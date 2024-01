WSBK 2024: Ducati zeigt die Lackierung von Alvaro Bautistas Panigale V4R

Ducati hat heute in einem kombinierten Teamlaunch die Lackierungen für die Werksmotorräder in der MotoGP und Superbike-WM präsentiert. Im Skiressort Madonna di Campiglio in Norditalien enthüllten Francesco Bagnaia und Teamkollege Enea Bastianini ihre Werks-Desmosedicis für die MotoGP (zur News) und Alvaro Bautista und Nicolo Bulega ihre Werks-Panigale für die Superbike-WM.

Optisch bleibt sich Ducati treu. Die Logos von Hauptsponsor Aruba prägen auch in der WSBK-Saison 2024 die Verkleidungen der Werksmaschinen. Seit der Saison 2015 wirbt das italienische IT-Unternehmen auf den Werks-Ducatis in der Superbike-WM und hat über die Jahre eine Zusammenarbeit mit Ducati etabliert, die über die Rolle eines klassischen Sponsors hinausgeht.

Im Vorjahr gewann Alvaro Bautista 27 von 36 Rennen und war damit der dominante Fahrer. Der 39-jährige Spanier gewann die finalen acht Rennen und untermauerte damit eindrucksvoll seine Vormachtstellung. In diesem Jahr strebt Bautista zusammen mit Ducati den dritten WM-Titel in Folge an.

Die neuen Rahmenbedingungen werden Bautista die Arbeit aber voraussichtlich erschweren. Die WSBK-Verantwortlichen verabschiedeten im Herbst 2023 ein umfangreiches Regel-Update, das unter anderem ein kombiniertes Mindestgewicht aus Fahrer und Motorrad vorschreibt.

Einige neue Herausforderungen für Alvaro Bautista

Es wird erwartet, dass Bautista etwa sieben Kilogramm Ballast zuladen muss, um das neue Mindestgewicht zu erfüllen. Eine weitere Limitierung stellt die Reduzierung der Spritmenge dar. Ab 2024 müssen die Fahrer mit 21 Litern auskommen. Diese Änderung wird die Hersteller mit den leistungsstärksten Motoren voraussichtlich am härtesten treffen. Zusammen mit Honda und BMW verfügt Ducati über den kräftigsten Motor.

Das Ducati-Werksteam für die WSBK 2024 mit Alvaro Bautista und Nicolo Bulega Foto: Ducati

"Die neue Saison wird eine große Herausforderung, weil es so viele Änderungen gibt", ist sich der Superbike-Weltmeister bewusst. "Mein Teamkollege ist sehr jung und hungrig. Ich freue mich, mit einem so motivierten Fahrer die Box zu teilen."

Weltmeister Alvaro Bautista mit seiner 2024er-Ducati Foto: Ducati

Wird Rookie Nicolo Bulega zum Geheimtipp der WSBK 2024?

Mit seinen Leistungen in der Supersport-WM empfahl sich Nicolo Bulega im Vorjahr für den Aufstieg in die Superbike-WM. Bulega holte auf seinem Weg zum WM-Titel 16 von 24 möglichen Siegen und stellte die Meisterschaft vorzeitig sicher.

Rookie Nicolo Bulega fuhr bei den Tests starke Rundenzeiten Foto: Ducati

Bulega startet mit der Startnummer 11 in seine WSBK-Debütsaison. "Es ist hart, Alvaro als Teamkollegen zu haben, weil er so stark ist", kommentiert Bulega "Ich werde versuchen, einige Tricks von ihm abzuschauen."

"Die Ducati ist ein tolles Motorrad. Die neue Lackierung ist fantastisch. Sie gefällt mir noch besser als die im Vorjahr", erklärt der Superbike-Rookie im Rahmen der Teampräsentation in Italien.

Für das Ducati-WSBK-Team geht es von der Teampräsentation in Madonna di Campiglio direkt weiter nach Spanien. Am 24./25. Januar (Mittwoch/Donnerstag) findet der erste wichtige Test des Jahres in Jerez (Spanien) statt.

Mit Bildmaterial von Ducati.