WSBK 2024: Jonathan Rea vor Wechselbekanntgabe zu Yamaha

Die Gerüchte, dass Jonathan Rea beginnend mit der Saison 2024 der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) für Yamaha fahren könnte, gab es schon Ende Juli. Jetzt hat sich der sechsmalige Weltmeister bezüglich seiner sportlichen Zukunft für genau diesen Schritt entschieden.

Laut Informationen unserer spanischen Kollegen von Motorsport.com steht Reas Wechsel von Kawasaki zu Yamaha fest und soll noch vor dem kommenden WSBK-Rennwochenende (8. bis 10. September in Magny-Cours) offiziell verlautbart werden.

Rea wird damit bei Yamaha der Nachfolger von Toprak Razgatlioglu. Der Türke, der 2021 auf der R1 den WM-Titel errang, wechselt zur Saison 2024 zu BMW. In Reas WSBK-Karriere wird Yamaha der dritte Arbeitgeber nach Honda und Kawasaki. An diesem Wochenende hält sich Rea am Circuit de Barcelona-Catalunya auf, um als Gast das MotoGP-Wochenende zu verfolgen.

In der Superbike-WM ist Rea seit Herbst 2008 aktiv, seit 2015 für Kawasaki. Im Zeitraum 2015 bis 2020 wurde er sechsmal hintereinander Weltmeister. Seither aber geht es sukzessive abwärts. 2021 wurde Rea Vizeweltmeister hinter Yamaha-Pilot Razgatlioglu. 2022 gelang dem Kawasaki-Piloten "nur" noch der dritte WM-Platz hinter Alvaro Bautista (Ducati) und Razgatlioglu.

In der laufenden WSBK-Saison 2023 belegt Rea derzeit ebenfalls den dritten WM-Rang hinter Bautista und Razgatlioglu. Am zurückliegenden Rennwochenende in Most fuhr er seinen ersten Saisonsieg ein. Mit der Strategie von Kawasaki zeigt er sich schon länger unzufrieden. Das Ergebnis ist nun, dass der eigentlich bis Ende 2024 gültige Vertrag schon Ende 2023 in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wird.

Die Wege von Jonathan Rea und Kawasaki trennen sich nach neun Jahren Foto: Motorsport Images

Bezeichnend: Beim WSBK-Test vor wenigen Tagen im MotorLand Aragon hat Rea keine technischen Entwicklungen mehr für 2024 getestet. Am ersten der beiden Testtage (Dienstag) saßen Kawasakis Supersport-Fahrer Adrian Huertas sowie Testfahrer Florian Marino auf den beiden Ninja ZX-10RR des Werksteams. Die Stammpiloten Rea und Alex Lowes fuhren lediglich am zweiten Testtag (Mittwoch).

Im Gegensatz zu Rea bleibt Lowes auch für die WSBK-Saison 2024 bei Kawasaki. Sein Vertrag wurde Ende Juni um ein Jahr verlängert. Wer Lowes' neuer Teamkollege wird, ist derzeit noch offen. Einer der Kandidaten ist Scott Redding. Der aktuelle BMW-Pilot wurde seinerseits mit einem Wechsel zu Yamaha in Verbindung gebracht. Da man sich nun aber mit Rea geeinigt hat, ist für Redding kein Platz mehr. Andrea Locatelli steht bei Yamaha bis Ende 2025 unter Vertrag.

