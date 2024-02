WSBK 2024: Kawasaki enthüllt die neue Ninja für Alex Lowes und Axel Bassani

Ohne Rekordweltmeister Jonathan Rea, dafür mit Youngster Axel Bassani an der Seite von Alex Lowes geht das Kawasaki-Werksteam in die Saison 2024 der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK). Die Teampräsentation fand am Donnerstag als Online-Launch statt.

Optisch hebt sich die 2024er-Version der Kawasaki Ninja ZX-10RR von ihrem Vorgängermodell dahingehend ab, dass es im Design neben dem traditionellen Grün nun mehr Weiß-Anteile, dafür weniger Schwarz-Anteile gibt. Monster Energy als Hauptsponsor ist verschwunden. Das größte Logo ist nun das von Cheshire Mouldings, einem Sponsor, der schon 2023 auf den Werks-Kawasaki prangte.

FOTOS: Kawasaki-Präsentation für die Superbike-WM 2024

Technisch wurde die Ninja bei den Wintertestfahrten in Spanien (Jerez) und Portugal (Portimao) auf die neue Saison abgestimmt. Laut Reglement darf der Motor in diesem Jahr 500 Umdrehungen pro Minute höher drehen. Damit kommt die Kawasaki auf ein Drehzahllimit von 15.100 U/min, womit sie aber im Vergleich zu Yamaha (15.200), BMW (15.500), Honda (15.600) und Ducati (16.100) noch immer am niedrigsten dreht.

Axel Bassani, der die vergangenen drei WSBK-Saisons (2021 bis 2023) für das Ducati-Kundenteam Motocorsa bestritt, hat bei Kawasaki nun den Platz übernommen, den der sechsmalige Superbike-Weltmeister Jonathan Rea mit seinem Wechsel zu Yamaha freigemacht hat.

In seine erste Saison bei den "Grünen" geht Bassani gewissermaßen mit einem Reset im Kopf. "Ich freue mich sehr, der Welt endlich das neue Design für 2024 zeigen zu können. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, weil mein Motorrad jetzt endlich in Werksfarben erstrahlt. Ich hoffe, den Leuten gefällt der Look. Das Grün von Kawasaki ist schon etwas Besonderes", sagt er.

Axel Bassani und Alex Lowes: Das Kawasaki-Duo für die WSBK-Saison 2024 Foto: Kawasaki

Ein Rennen gewonnen hat Bassani in der Superbike-WM bislang noch nicht. Der Crewchief für den 24-jährigen Italiener ist Marcel Duinker, der zuletzt auf der anderen Seite der Kawasaki-Box für Alex Lowes tätig war und der früher unter anderem mit Tom Sykes zusammenarbeitete. "Ich glaube, wir können gemeinsam eine richtig starke Saison hinlegen und freue mich schon sehr darauf, loslegen zu können", so Bassani.

Während Axel Bassani der Neuzugang im Kawasaki-Team ist, steht Alex Lowes vor seiner fünften Saison im Team. Der 33-jährige Brite zählt zu den Routiniers im WSBK-Feld. Gewonnen hat er bei bisher 285 Starts aber erst zweimal: In Brünn 2018 für Yamaha und auf Phillip Island 2020 für Kawasaki.

"Ich gehe mit viel Optimismus in die Saison 2024. In einigen Bereichen sind das Motorrad, das Paket und das Team zwar unverändert geblieben, aber personell hat es ein paar Veränderungen gegeben", sagt Lowes. Was beziehungsweise wen er damit meint? Mit dem Abschied von Jonathan Rea aus dem Kawasaki-Team hat Lowes nun dessen langjährigen Crewchief Pere Riba auf seine Seite zugeteilt bekommen.

Zum Design der 2024er-Kawasaki, das insgesamt heller daherkommt als in den vergangenen Jahren, sagt Lowes: "Die Farben wurden Jahr für Jahr leicht verändert. Die diesjährigen gefallen mir bis jetzt am besten."

Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2024 Foto: Kawasaki Racing Team

Und noch etwas ist neu. In der WSBK-Saison 2024 trifft Alex Lowes direkt auf seinen Zwillingsbruder Sam Lowes. Der langjährige Moto2-Pilot fährt für Marc-VDS-Ducati und ist einer von fünf Rookies im Starterfeld für die Superbike-WM 2024.

Bezogen auf die Motorräder gibt es abgesehen vom Kawasaki-Werksteam mit Axel Bassani und Alex Lowes lediglich ein weiteres Team, das auf Kawasaki setzt. Es handelt sich um das Kundenteam Puccetti Racing, für das Tito Rabat an den Start geht.

Jetzt, da die Teampräsentationen von BMW, Ducati, Yamaha und eben Kawasaki stattgefunden haben, fehlt von den Werksteams nur noch der Launch von Honda. Der ist für Freitag (9. Februar) angekündigt. Das erste Rennwochenende der neuen Saison steht für 24./25. Februar auf Phillip Island (Australien) im Superbike-WM-Kalender 2024.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.