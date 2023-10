WSBK 2024: Rinaldi schnappt Öttl und Baz den Platz bei Motocorsa-Ducati weg

Am Wochenende wird in Jerez (Spanien) das finale Event der WSBK-Saison 2023 veranstaltet. Der Titel ist so gut wie entschieden und auch die Verträge der Spitzenfahrer sind fix. Noch nicht offiziell bestätigt ist, wer 2024 die Ducati Panigale V4R des Motocorsa-Teams fährt, das aktuell mit Axel Bassani auf der fünften Position der Meisterschaft liegt.

Hinter den Kulissen scheinen sich aber einig zu sein, dass Michael Rinaldi bei Motocorsa Nachfolger von Axel Bassani wird. Lange Zeit wurde Rinaldi mit dem Honda-Werksteam in Verbindung gebracht. Da sich Honda aber dagegen entschied, Iker Lecuona in der Saison 2024 in die MotoGP zu holen, waren die Plätze im WSBK-Werksteam belegt. Honda bestätigte heute Iker Lecuona und Landsmann Xavi Vierge für 2024 (zur News).

Rinaldi hatte mit Motocorsa aber einen reizvollen Plan B in der Hinterhand. Somit der Italiener den Wechsel bestätigen, dann verliert er den Werksfahrer-Status, sitzt aber weiterhin auf einem Ducati-Superbike. Seit 2019 pilotiert Rinaldi in der Superbike die V4-Ducati und konnte bereits fünf WSBK-Läufe für sich entscheiden.

Doch wann wird der Deal verkündet? "Die Situation ist klar, doch mit dem neuen Team haben wir vereinbart, vor dem Ende des finalen Rennens am Sonntag nichts zu verkünden. Wir werden am Montag eine Mitteilung machen", schildert der Ducati-Pilot. "Jetzt will ich die finalen Rennen in diesen Farben genießen und danach denke ich an 2024"."

Philipp Öttl hatte Chancen auf den Platz bei Motocorsa

Durch die Verpflichtung von Rinaldi ist der ursprüngliche Plan von Motocorsa-Chef Lorenzo Mauri hinfällig. In Portimao erklärte der Italiener noch, dass er in Jerez mit zwei Fahrern testen wird. Diese beiden Fahrer wären Philipp Öttl und Loris Baz gewesen, die nun mit leeren Händen dastehen.

Wo kommt Philipp Öttl in der Saison 2024 unter? Foto: Team Go Eleven

Philipp Öttl verliert seinen Platz im GoEleven-Team an Andrea Iannone, der nach dem Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre auf die WM-Bühne zurückkehrt und GoEleven vor allem in Italien große Aufmerksamkeit bescheren wird.

Wohin führt der Weg von Loris Baz?

Loris Baz wird bei Bonovo-BMW durch Scott Redding ersetzt. Ob Baz im kommenden Jahr noch in der WSBK fahren wird, konnte er unmittelbar vor dem finalen Rennwochenende der Saison 2023 nicht sagen.

Loris Baz muss bei Bonovo-BMW seinen Platz für Scott Redding frei machen Foto: BMW Motorrad

In Jerez möchte Baz noch einmal ein Highlight setzen nach einer eher verkorksten Saison: "Ich gehe es wie jedes andere Wochenende an und möchte es mit einem positiven Gefühl abschließen. Es war eine schwierige Saison für mich mit den Verletzungen und den verschiedenen Problemen."

"Ich möchte es so gut wie möglich genießen, denn das Team besteht aus tollen Leuten, die bis zum Ende das Beste verdient haben", lobt er seine Bonovo-Crew. "Ich will das bestmögliche Wochenende haben, danach diese Saison hinter mir lassen und etwas Neues beginnen."

Mit Bildmaterial von Ducati.