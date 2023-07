WSBK 2024: Sam Lowes steigt mit Marc-VDS-Ducati in die Superbike-WM ein

Für Sam Lowes und Marc-VDS beginnt 2024 ein neues Kapitel. Nachdem beide Parteien seit 2020 in der Moto2 der Motorrad-WM zusammenarbeiten, wagen sie in der nächsten Saison gemeinsam den Schritt in die Superbike-WM.

Lowes wird auf einer Ducati Panigale V4 R antreten. Der Brite, der 2013 bereits den Titel in der Supersport-WM gewinnen konnte, äußert sich zuversichtlich und motiviert über die neue Herausforderung in der Superbike-WM: "Ich habe viel zu lernen in dieser neuen Kategorie, einschließlich des Motorrads, der Reifen und einiger neuer Strecken. Aber ich bin sehr motiviert und freue mich auf diese Chance."

"Ich hatte immer das Ziel, in der Superbike-WM zu fahren", verrät der 32-Jährige. "Ich bin glücklich und stolz, dass ich eine so gute Grand-Prix-Karriere hatte, und ich habe sie sehr genossen. Aber ich denke, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in die WorldSBK zu wechseln, um eine andere Maschine auszuprobieren."

In der für ihn neuen Kategorie wird Sam Lowes auf seinen Zwillingsbruder Alex Lowes treffen, der für das Kawasaki-Werksteam fährt. "Wenn er hierhin kommt, ein hohes Selbstvertrauen und ein gutes Motorrad hat, dann kann er an einem guten Tag an der Spitze fahren", sagte er kürzlich zur Aussicht auf ein Bruderduell.

Auch Teambesitzer Marc Van Der Straten kann es kaum erwarten, "dieses neue Abenteuer zu beginnen". Er verweist auf die gute Zusammenarbeit mit "unserem großartigen Fahrer Sam Lowes" und zeigt sich stolz über die Partnerschaft mit Ducati. "Denn das ist zweifelsohne das Motorrad, auf dem man in der WorldSBK fahren sollte."

Gleichzeitig betont der Niederländer: "Und unser Engagement in der Moto2 bleibt so stark wie eh und je. Die Moto2 war für uns die Plattform, um eine Fülle von Erfahrungen zu sammeln, um weiterzuwachsen und unsere Erfolge in einer anderen Weltklasse-Meisterschaft wie der WorldSBK zu wiederholen."

Paolo Ciabatti, Sportdirektor von Ducati Corse, heißt das Team in der Ducati-Familie willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit. "Marc-VDS ist eine der professionellsten und erfolgreichsten Strukturen in der Moto2, mit drei gewonnenen Titel, und ihre Teilnahme mit der äußerst konkurrenzfähigen Panigale V4 R wird der WorldSBK sicherlich einen zusätzlichen Wert verleihen", sagt er.

Bis es so weit ist, liegen vor Lowes und Marc-VDS aber noch zwölf Saisonrennen in der Moto2. "Ich bin ein wenig traurig, denn es ist eine großartige Klasse", gibt der 32-Jährige zu. In der verbleibenden Saison will er sich gebührend verabschieden.

"Wir haben dieses Jahr einen guten Speed gezeigt, aber nicht jedes Wochenende ein gutes Ergebnis erzielt. Ich habe noch einige Ziele, die ich erreichen möchte. Wir führen die Teamwertung an, und ich möchte um die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung kämpfen und dazu beitragen, den Teamtitel zu gewinnen."

Lowes hat mit Marc-VDS-Racing bisher sieben Siege, 15 Podestplätze und zwölf Polepositions erreicht. Seine beste WM-Platzierung war ein dritter Rang in der Saison 2020. In der aktuellen Saison konnte er bisher einen Sieg beim Grand Prix von Spanien einfahren. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz acht.

Mit Bildmaterial von Marc VDS Racing.