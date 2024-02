WSBK 2024: Übersicht der Crewchiefs aller Teams und Fahrer

Im Starterfeld für die Saison 2024 der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) gibt es nicht nur in Reihen der Fahrer, auch in Reihen der Crewchiefs, also der Cheftechniker für die Fahrer, einige personelle Veränderungen.

So geht es in die Saison 2024 mit mehreren Crewchiefs, die zuvor noch nicht in der WSBK-Szene tätig waren. Beispiel hierfür: Tommaso Raponi, der im vergangenen Jahr mit Nicolo Bulega in der Supersport-WM arbeitete und der gemeinsam mit Bulega in die Superbike-WM aufgestiegen ist, um den Rookie nun im Ducati-Werksteam technisch zu betreuen.

Dann gibt es Crewchiefs, die das Team gewechselt haben, wobei das auf einige von ihnen in Kombination mit einem Fahrer zutrifft. Beispiel hierfür: Toprak Razgatlioglu hat Crewchief Phil Marron von Yamaha zu BMW mitgenommen.

Dann gibt es Crewchiefs, die innerhalb eines Teams auf die andere Seite der Box gewechselt haben und somit nun mit einem anderen Fahrer zusammenarbeiten. Beispiel hierfür: Marcel Duinker, der bei Kawasaki nicht mehr für Alex Lowes, sondern für Neuzugang Axel Bassani zuständig ist.

Und es gibt Crewchiefs, für die sowohl das Team als auch der Fahrer gegenüber 2023 unverändert geblieben sind. Beispiel hierfür: Giulio Nava, der bei Ducati weiterhin mit Weltmeister Alvaro Bautista arbeitet.

Die Crewchiefs in der Superbike-WM 2024:

Ducati

Alvaro Bautista: Giulio Nava

Nicolo Bulega: Tommaso Raponi

Yamaha

Jonathan Rea: Andrew Pitt (2023 mit Locatelli)

Andrea Locatelli: Tom O'Kane

Kawasaki

Alex Lowes: Pere Riba (2023 mit Rea)

Axel Bassani: (2023 mit A. Lowes)

Honda

Iker Lecuona: Tom Jojic

Xavi Vierge: Gorka Segura

BMW

Toprak Razgatlioglu: Phil Marron

Michael van der Mark: Marcus Eschenbacher

Motocorsa-Ducati

Michael Ruben Rinaldi: Simone Corsini (2023 mit Bassani)

Barni-Ducati

Danilo Petrucci: Luca Minelli

GoEleven-Ducati

Andrea Iannone: Filippo Burgatti

Marc-VDS-Ducati

Sam Lowes: Giovanni Crupi

GRT-Yamaha

Dominique Aegerter: Andrea Oleari

Remy Gardner: Damiano Evangelisti

GMT94-Yamaha

Philipp Öttl: Manuel Cappelletti

Motoxracing-Yamaha

Bradley Ray: Pietro Cassara

Bonovo-BMW

Scott Redding: Bela Kujundzic (2023 mit Baz)

Garrett Gerloff: Les Pearson

Puccetti-Kawasaki

Tito Rabat: Pietro Caprara

MIE-Honda

Tarran Mackenzie: Antonio Puchades

Adam Norrodin: Flavio Prodolliet

