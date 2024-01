WSBK 2024: Was Ducati von Superbike-Rookie Nicolo Bulega erwartet

Alvaro Bautista kann in diesem Jahr Geschichte schreiben. Sollte der Spanier zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen, dann wäre er der erste Ducati-Pilot, dem dieses Kunststück gelingt. Weder Carl Fogarty noch Troy Bayliss konnten Ducati drei WM-Titel in Folge bescheren. Bei der Anzahl der Siege zog Bautista bereits im Vorjahr an den beiden Superbike-Legenden vorbei. Doch was passiert bei Ducati, wenn Bautista am Saisonende zurücktritt?

Die Titelverteidiger setzen in der Superbike-WM 2024 auf einen Mix aus Erfahrung und Jugend. Mit Supersport-Champion Nicolo Bulega hat Ducati ein großes Talent in die Superbike-WM geholt und direkt im Werksteam untergebracht. Der 24-jährige Italiener dominierte die Supersport-WM im Vorjahr und setzte sich auch bei den Tests mit dem Superbike stark in Szene.

Ducati-CEO Claudio Domenicali ist sich bewusst, dass Bautista nicht mehr ewig fahren wird. "Alvaro ist etwas älter, befindet sich aber in einer fantastischen Form. Sein Potenzial ist sehr groß. Doch er kämpft gegen die Regeln, denn sein Motorrad wird schwerer sein als im Vorjahr", spielt Domenicali das neue kombinierte Mindestgewicht an.

Claudio Domenicali möchte in der WSBK weiterhin Erfolge feiern Foto: Motorsport Images

Von WSBK-Rookie Bulega ist Domenicali überzeugt. "Nicolo gewann die Meisterschaft im Vorjahr mit Stil. Auch seine Tests mit dem Superbike waren vielversprechend. Das Niveau in der Superbike-WM ist aber sehr hoch", weiß der Ducati-CEO.

Und was erwartet Domenicali vom neuen Fahrer im WSBK-Werksteam? "Es wird für ihn ein Lernjahr. Ich hoffe, dass er hin und wieder auf dem Podium steht. Wenn er ein Rennen gewinnen könnte, dann wäre das fantastisch. Im zweiten Jahr kann er sich dann zu einem ernsten Anwärter für die Meisterschaft entwickeln", so Domenicali.

Teamkollege vom Weltmeister: Fluch und Segen für Nicolo Bulega

Wie schnell Bulega mit der Ducati Panigale V4R auf eine Runde ist, wurde beim Nachsaison-Test in Jerez deutlich. Der WSBK-Rookie behauptete sich im vorderen Feld und ließ einige große Namen hinter sich. Diese Woche trifft Bulega erneut auf seine WSBK-Rivalen.

Alvaro Bautista mit Teamkollege Nicolo Bulega Foto: Ducati

"Es ist wichtig, dass wir beim Test ein gutes Gefühl aufbauen, um für den Saisonauftakt gerüstet zu sein", bemerkt der Rookie. "Mir ist bewusst, dass es ein sehr wichtiges Jahr für mich wird. Ich muss versuchen, die Arbeit mit diesem tollen Motorrad und diesem tollen Team zu genießen, damit ich mein Bestes geben kann."

"Ich habe mich richtig über meine Rundenzeiten gefreut. Auch mein Gefühl auf dem Motorrad hat mich happy gestimmt. Doch ich war erst bei 80 Prozent. Umso schöner, dass ich bereits so schnell sein konnte", kommentiert Bulega seine beeindruckenden Testzeiten.

Für die finale Umstellung von der Supersport-Maschine zum Superbike benötigt Bulega noch etwas Zeit. "Ich muss mich in allen Bereichen verbessern. Bisher konnte ich noch nie ein Motorrad mit so viel Leistung fahren. Ich muss meinen Fahrstil daran anpassen. Mit diesem wirklich schnellen Motorrad verändern sich die Strecken", berichtet der Italiener, der sich auf den verschiedenen Kursen neue Referenzpunkte suchen muss.

Nicolo Bulega fuhr mit der Ducati Panigale V4R bereits richtig gute Zeiten Foto: Ducati

Als Ducati-Werkspilot steht Bulega von Beginn an im Fokus. "Mir ist bewusst, dass es aus vielerlei Hinsicht schwierig wird", bemerkt er. "Der erste Punkt ist, dass ich Alvaro als Teamkollegen habe. Das ist einerseits gut, doch andererseits auch nicht."

"Er ist ein zweifacher Weltmeister, der das Motorrad besser pilotiert als alle anderen. Es ist eine Motivation, kann aber auch schmerzhaft werden. Ich versuche, stark zu sein, vor allem aus mentaler Sicht. Ich will diese Chance bestmöglich nutzen. Es ist die vermutlich größte Chance meines Lebens", so der Neuzugang im Ducati-Werksteam.

Mit Bildmaterial von Ducati.