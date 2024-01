WSBK 2024: Yamaha präsentiert die R1 für Neuzugang Jonathan Rea

Als drittes der fünf Werksteams in der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) hat Yamaha seine Teampräsentation für die bevorstehende Saison 2024 abgehalten. Der Launch fand am Sonntag in Form einer Online-Präsentation statt. Im Mittelpunkt steht bei Yamaha neben dem Design der YZF-R1 der im Winter von Kawasaki gekommene Jonathan Rea.

Rea, mit sechs WM-Titeln der Superbike-Rekordweltmeister, ist bei Yamaha der Nachfolger für den zu BMW gewechselten Toprak Razgatlioglu. Das zweite Motorrad des Yamaha-Teams wird auch in der neuen Saison wieder von Andrea Locatelli pilotiert.

Rein optisch kommen die beiden R1 des Yamaha-Werksteams wieder in der Unternehmensfarbe Blau daher. Das größte Logo kommt von Titelsponsor Pata, einer Snack-Marke aus Italien.

FOTOS: Yamaha-Präsentation für die Superbike-WM 2024

Für Jonathan Rea war die Teampräsentation zwar der erste Auftritt in Yamaha-Farben, nicht aber sein erster Yamaha-Auftritt überhaupt. Bei bisher drei Testfahrten, zuletzt in dieser Woche, hat der sechsmalige WSBK-Champion sein neues Arbeitsgerät und sein neues Team bereits kennengelernt.

Über den jüngsten Test, der am Mittwoch und am Donnerstag in Jerez (Spanien) über die Bühne ging, sagt Rea: "Es war ein anstrengender Test. Die gesamte Crew hat vom ersten Tag an unermüdlich gearbeitet. Dass man in dieser frühen Phase des Kennlernens eines neuen Motorrads sehr viele Änderungen vornimmt, ist normal. Es geht dabei nicht nur darum, Dinge zu verbessern, sondern auch darum, dass wir uns gegenseitig verstehen."

"Es geht darum, dass ich mich an die vorgenommenen Änderungen der Abstimmung gewöhne und darum, dass die Crew besser versteht, was ich mag und was ich nicht mag", so Rea, der den ersten Tag des Zweitagestests auf P6 der Zeitenliste abschloss und den zweiten Tag auf P2.

"Der erste Tag war streckenweise frustrierend, weil wir nicht unbedingt das Gefühl hatten, dass wir schnell genug Fortschritte machen. Alles in allem waren es aber sehr gute und wichtige Daten, die wir gesammelt haben. Am zweiten Tag war ich mit einem Paket unterwegs, mit dem ich mich schon deutlich wohler fühlte", so der Yamaha-Neuzugang.

Neben einigen Änderungen im Hinblick auf die Performance wurde die Yamaha für Rea in dieser Woche auch so eingestellt, dass er damit eine komplette Rennsimulation abspulte. "Ich hatte das Gefühl, dass wir den Test mit einem starken Rhythmus beendet haben. Unsere Pace auf eine schnelle Runde war zufriedenstellend und auch unsere Rennsimulation war gut. Mit der verrichteten Arbeit können wir zufrieden sein", sagt er.

Was wird Jonathan Rea auf der Yamaha R1 in der Saison 2024 erreichen? Foto: Yamaha

Während sich Jonathan Rea noch an die Yamaha R1 gewöhnt, ist das Motorrad für Teamkollege Andrea Locatelli eines, das er in der Superbike-Version nun seit drei Jahren kennt. Bevor der Italiener zur WSBK-Saison 2021 zum Team stieß, errang er im Jahr 2020 auf einer Yamaha den Titel in der Supersport-WM.

Für seine vierte Saison im Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM hat Locatelli nun erstmals einen anderen Teamkollegen als Toprak Razgatlioglu neben sich. Locatelli wartet noch auf seinen ersten Sieg. Rekordweltmeister Rea steht bei 119 Siegen, wobei ihm sage und schreibe 104 auf Kawasaki gelungen sind und die übrigen 15 auf Honda. Schafft es Rea, auch auf Yamaha ein WSBK-Rennen zu gewinnen? Anhand der Eindrücke vom jüngsten Jerez-Test wäre das keine Überraschung.

"Wir haben über den Winter hart gearbeitet, um die R1 in Schlüsselbereichen zu verbessern", sagt Yamaha-Projektleiter Andrea Dosoli und kündigt an: "Wir sehen uns in einer starken Position, um wieder um die Weltmeisterschaft kämpfen zu können. Um das zu schaffen, müssen wir aber jede Gelegenheit für Punkte nutzen. Das wissen wir."

Das Yamaha-Werksteam 2024: Andrea Locatelli und Jonathan Rea Foto: Yamaha

Insgesamt gibt es im Starterfeld für die Superbike-WM 2024 deren sechs Yamaha R1. Für GRT-Yamaha fahren auch in dieser Saison wieder Dominique Aegerter und Remy Gardner. Abgesehen davon gibt es zwei Teams, die je ein Bike einsetzen, nämlich GMT94-Yamaha und Motoxracing-Yamaha. Für GMT94 fährt Philipp Öttl, für Motoxracing fährt Bradley Ray.

Die GMT94-Präsentation mit Öttl ist für kommenden Mittwoch (31. Januar) angekündigt. Die GRT-Präsentation mit Aegerter und Gardner steht für Montag, den 5. Februar, in Misano (Italien) im Plan. Ebenfalls am 5. Februar findet in Sepang (Malaysia) die Präsentation des MotoGP-Teams von Yamaha mit Fabio Quartararo und Alex Rins statt.

Mit Bildmaterial von Yamaha.