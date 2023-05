WSBK 2024: Yamaha verlängert den Vertrag von Werkspilot Andrea Locatelli

Einen Tag nach der Nachricht von Toprak Razgatlioglus Wechsel von Yamaha zu BMW am Jahresende (mehr Details) folgte die Meldung, dass Andrea Locatelli seinen Platz bei Yamaha behält. Am Dienstag bestätigte Yamaha, dass man sich mit dem Italiener auf einen neuen Zweijahres-Vertrag geeinigt hat.

Bis mindestens Ende 2025 wir Locatelli im Yamaha-Werksteam eine R1 pilotieren. Das sind gute Nachrichten für Locatelli, der aktuell WM-Dritter ist und bei den ersten vier Events bereits fünf Mal auf dem Podium stand.

"Es ist mir eine große Freude, bekannt zu geben, dass wir die Zusammenarbeit mit Andrea Locatelli für zwei weitere Jahre fortsetzen werden", kommentiert Andrea Dosoli, der WSBK-Projektleiter von Yamaha. "Dies steht im Einklang mit Yamahas Vision, Talente zu fördern und eine langfristige Beziehung mit unseren Fahrern aufzubauen."

Yamaha lobt die Entwicklung von Andrea Locatelli

Locatelli stieg mit Yamaha von der Supersport-WM in die Superbike-WM auf. "Unsere Reise mit Andrea begann 2020, als er die Supersport-WM auf unserer R6 dominierte. Aber seine Leistung in der Saison 2021, als wir ihn in die Superbike-WM beförderten, war ebenso beeindruckend: Er beendete die Saison als Vierter und als Rookie des Jahres", erinnert Andrea Dosoli.

"Wir haben gesehen, wie Andrea als Fahrer gereift ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat, bis zu dem Punkt, an dem er jetzt einer der stärksten in der Serie ist", lobt der Yamaha-Manager. "Er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, bei den Tests fundierte technische Entscheidungen zu treffen und seine Entschlossenheit bei den kurzen Rennen wird durch sein intelligentes Management bei den längeren Hauptrennen ergänzt."

Teammanager Paul Denning und WSBK-Projektleiter Andrea Dosoli sind von Andrea Locatelli überzeugt Foto: Yamaha

"Das sind alles gute Zeichen, die uns überzeugt haben, gemeinsam weitere Schritte zu machen und in Zukunft noch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Im Namen von Yamaha, aber auch von mir persönlich, möchte ich mich bei Andrea für das Vertrauen bedanken, das er uns entgegengebracht hat", so Andrea Dosoli.

Andrea Locatelli fühlt sich bei Yamaha sehr wohl

Eine Vertragsverlängerung mit Yamaha in der Superbike-WM war für Andrea Locatelli die oberste Priorität. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, der Italiener würde mit Kawasaki verhandeln. Doch schlussendlich einigte er sich mit seinem bisherigen Arbeitgeber auf einen neuen Vertrag.

"Mein Ziel war es, mit Yamaha weiterzumachen. Deshalb bin ich sehr glücklich, für weitere zwei Jahre unterschrieben zu haben. Eines der besten Dinge an Yamaha sind die Leute, die an mich glauben, angefangen bei Eric de Seynes, Paolo Pavesio und Andrea Dosoli, aber auch Riccardo Tisci und all die Ingenieure und Techniker, die so hart arbeiten, um mir das bestmögliche Motorrad zu geben", kommentiert Locatelli.

Wann gelingt Andrea Locatelli der erste Sieg in der Superbike-WM? Foto: Yamaha

"Das Gleiche gilt für das Team. Seit ich in der WSBK angekommen bin, habe ich unglaubliche Unterstützung von Paul Denning und Andrew Pitt und allen, die an dem Projekt beteiligt sind, erhalten", erklärt Locatelli. "Gemeinsam haben wir einige gute Ergebnisse erzielt, aber noch wichtiger ist, dass wir Seite an Seite einen Weg beschritten haben, der es mir ermöglicht hat, mich immer sicherer zu fühlen."

"In vielen Bereichen können wir uns noch verbessern, aber ich glaube fest daran, dass wir bei einer so guten Beziehung gemeinsam stärker werden. Wenn Beständigkeit der Schlüssel ist, wie man sagt, dann denke ich, dass wir mit dieser Verlängerung den Grundstein für eine glänzende Zukunft gelegt haben", bemerkt der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

Mit Bildmaterial von Yamaha.