WSBK 2025: Alvaro Bautista verlängert seinen Vertrag bei Ducati!

Alvaro Bautista hat seinen Vertrag beim Ducati-Werksteam in der Superbike-WM verlängert. Der zweimalige Superbike-Weltmeister wird auch in der WSBK-Saison 2025 eine der beiden in Aruba-Farben lackierten Panigale V4R pilotieren.

Somit gibt es im Weltmeister-Team der beiden zurückliegenden Jahre keine personellen Änderungen. Nicolo Bulega hatte ohnehin bereits einen Vertrag für die kommende Saison.

"Ich bin begeistert, eine weitere Saison mit Ducati, mit Aruba und mit diesem wunderbaren Team, das für mich wie eine Familie ist, zu bestreiten. Körperlich und mental habe ich ein sehr gutes Gefühl und bin mir sicher, dass ich immer noch sehr konkurrenzfähig sein kann", kommentiert der 39-Jährige.

"Außerdem ist die Beziehung zu allen, von den Mechanikern über das Management bis hin zu den Sponsoren, außergewöhnlich gut, was mich noch glücklicher macht", bemerkt Bautista. "Ich hoffe, dass ich mich für das in mich gesteckte Vertrauen revanchieren kann, indem ich wieder so viel Spaß auf der Strecke habe wie bei den letzten Rennen."

Neue Ducati-Entwicklungen in der Pipeline, aber ...

Die Ducati Panigale V4R ist laut Experten nach wie vor das beste Motorrad im Feld der Superbike-WM. Das WSBK-Team wünscht sich dennoch weitere Verbesserungen bei der Serienmaschine, die laut aktuellen Informationen erst 2026 ein grundlegendes Update erhält.

Ducati hat die Panigale V4S für das Modelljahr 2025 überarbeitet

Foto: Ducati

Wohin der Weg führt, wurde aber bereits bei der normalen Version der Panigale V4 deutlich. Ende Juli präsentierte Ducati im Rahmen der World Ducati Week in Misano die neueste Evolution des V4-Superbikes mit dem 1.103 cm³ großen Motor.

Neue Zweiarmschwinge an der Ducati Panigale V4S

Foto: Ducati

Wie bereits von Motorsport-Total.com

angekündigt (zur Story), erhält die neue Generation der Panigale V4 eine konventionelle Schwinge, um in maximaler Schräglage mehr Flex zu ermöglichen. Damit soll die Traktion und der Grip in Schräglage verbessert werden.

Die Ducati Panigale V4S ist der Vorbote für die nächste R-Version

Foto: Ducati

Diese Änderung steht dem WSBK-Team aber nicht zur Verfügung, weil die für die Superbike-WM homologierte Version, die V4R, erst im kommenden Winter ein Update erhält. Kommen die technischen Updates für Bautista zu spät?

Erster Titel mit der Panigale: Alvaro Bautista schrieb mit Ducati Geschichte

Bautista debütierte in der Saison 2019 in der Superbike-WM und pilotierte die damals brandneue Panigale V4R. Nach einem furiosen Saisonstart mit Siegen in Serie verlor er den Titel auf Grund einer Reihe von Stürzen an Jonathan Rea (Kawasaki). Er wechselte zu Honda und erlebte zwei durchwachsene Jahre.

WSBK 2019: Alvaro Bautista eroberte die Superbike-WM im Sturz

Foto: LAT

Im Sommer 2021 einigte sich Bautista mit Ducati auf eine erneute Zusammenarbeit. Das Ducati-Comeback in der Saison 2022 verlief sehr erfolgreich. Er wurde zum ersten Ducati-Weltmeister seit Carlos Checa 2011. Es war zudem Ducatis erster WM-Titel mit dem neuen V4-Superbike und mit der Panigale-Reihe.

Bei Honda erlebte Alvaro Bautista zwei sieglose Jahre

Foto: Motorsport Images

Auch in der Saison 2023 triumphierte Bautista. Auf dem Weg zum zweiten Titel lieferte er sich viele spannende Duelle mit Yamaha-Speerspitze Toprak Razgatlioglu und gewann 75 Prozent aller Rennen. Die WM-Entscheidung fiel aber erst beim Saisonfinale in Jerez.

Nach der Rückkehr zu Ducati kehrte Alvaro Bautista auf die Siegerstraße zurück

Foto: Pirelli

In der laufenden Saison fällt es Bautista deutlich schwerer, an die Leistungen der beiden zurückliegenden Jahre anzuknüpfen. Aktuell ist der Spanier nur WM-Dritter und hat bereits 132 Punkte Rückstand auf WM-Leader Razgatlioglu, der sich mit BMW auf Kurs zum Titel befindet.