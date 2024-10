WSBK 2025: Der provisorische Kalender für die Superbike-WM steht

Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben den provisorischen Kalender für die WSBK-Saison 2025 präsentiert. Im Rahmen des Rennwochenendes in Estoril (Portugal) veröffentlichten Motorrad-Weltverband FIM und WSBK-Rechteinhaber Dorna den neuen Kalender, der wie in diesem Jahr zwölf Events umfasst, im Vergleich zum diesjährigen Kalender aber weniger lange Pausen beinhaltet.

Kompletter WSBK-Kalender 2025

Mit Blick auf die Austragungsorte gibt es im Vergleich zum Kalender der laufenden Saison keine gravierenden Unterschiede. Die Superbike-WM wird auch im kommenden Jahr nur ein Übersee-Rennwochenende abhalten. Nach dem Saisonauftakt auf Phillip Island in Australien folgen elf Events in Europa.

Die erhoffte Rückkehr nach Deutschland konnte auch für 2025 nicht realisiert werden. Ebenso gescheitert ist der Plan, in der Heimat von Toprak Razgatlioglu zu fahren. Ein Rennen in Istanbul (Türkei) wird frühestens 2026 Realität.

Toprak Razgatlioglu wird auch 2025 kein Heimrennen haben Foto: BMW Motorrad

Das WSBK-Event in Barcelona (Spanien) gehört vorerst der Vergangenheit an. Im kommenden Jahr wird die seriennahe Meisterschaft nicht in der Olympiastadt gastieren.

Most, Portimao und Cremona deutlich eher als bisher

Verglichen mit dem Kalender der WSBK 2024 wurden einige Events vom Sommer/Herbst in den Frühling vorgezogen. So gastiert die Superbike-WM im kommenden Jahr bereits im März in Portimao (Portugal). Das Event an der Algarve fand in diesem Jahr noch im Hochsommer statt.

Most rückt in den Mai, um eine Kollision mit der MotoGP in Brünn zu vermeiden Foto: BMW Motorrad

Auch das Event in Cremona (Italien) rückt in den Frühling. Die WSBK-Piloten werden Anfang Mai nach Cremona zurückkehren. Eine Änderung müssen auch die Besucher des WSBK-Events in Most hinnehmen. Die Veranstaltung findet nicht mehr im Hochsommer statt und wurde auf Grund der MotoGP-Rückkehr nach Brünn in den Mai vorgezogen.

Die Superbike-WM und die Supersport-WM fahren bei allen zwölf Veranstaltungen. Die Supersport-300-WM verzichtet auf die Events auf Phillip Island, in Cremona, Donington und Ungarn. Die WorldWCR fährt in Assen, Cremona, Donington, Ungarn, Magny-Cours und Jerez.

Der vorläufige Kalender für die Superbike-WM 2025:

21. - 23. Februar: Phillip Island (Australien)

28. - 30. März: Portimao (Portugal)

11. - 13. April: Assen (Niederlande)

2. - 4. Mai: Cremona (Italien)

16. - 18. Mai: Most (Tschechien)

13. - 15. Juni: Misano (Italien)

11. - 13. Juli: Donington (Großbritannien)

25. - 27. Juli: Balaton (Ungarn)

5. - 7. September: Magny-Cours (Frankreich)

26. - 28. September: Aragon (Spanien)

10. - 12. Oktober: Estoril (Portugal)

17. - 19. Oktober: Jerez (Spanien)